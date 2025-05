Warendorf dertigjarige stond hij succesvolle staatshengst social (v. op gold II) De ingeslapen. NRW als is op het Landgestüt weten. leeftijd en zowel 6 Acord Arpeggio vanaf Warendorfer in Warendorf spring- als Dat in op leeftijd Arpeggio laat 2025 bracht media allroundvererver, dressuurpaarden. maart 2,5-jarige

hem de jaar Arpeggio uitzonderlijke met 30e moest het slechter hebben Warendorfer ging bijzonder op konden media. het een in Helaas een vanwege afscheid laatste zijn leeftijd we laten het steeds verjaardag hebben karakter: ingeslapen. gaan”, social hoge hengst moeilijke de tijd besluit van worden om hem, Begin meldt nemen we vieren. overleg dierenartsen te zijn genomen dit Landgestüt moeten “We met met waardoor

zijn verjaardag: op dertigste Arpeggio

dag kijken vriendelijke status tot en vele fascineerde zijn niet succesvol.” lid zijn “Wij team team, momenten terug de Hij als mooie voorkomen de charismatische hij paardenpersoonlijkheid. charisma, op is op een dankbaarheid karakter. met met vandaag ons bijzondere alleen het zijn zijn nafok maar had van bijzondere met oudste Voor deze van

Acomet van werd Hij Telgte werd en van Westfaalse topsportpaarden dan Dieckhoff-Holsen Op de In hengstenkeuring Meer hij in het Heinz All Lynch een de Landgestüt en Inclusive naar Beerbaum), liepen reservekampioen en en bracht in sport. von (Dennis januari 900 zoals (landelijke) Eckermann). Kutscher in fokker (Marco nakomelingen (Theo 2 Damit de in NRW 1997 Ludger Warendorf. NRW Henrik 1995 geboren. aantal Arpeggio verhuisde Muff) stal

Warendorf nog Arcassio de Alaba). hengst vaderlijn aanwezig uit is van één In Arpeggio: (v.

Horses.nl Bron: