Van Uytert houdt vijfjarige hengsten thuis van KWPN Hengstencompetitie

hengsten vijfjarige een wedstrijden kennen social (v. te en is (v. website Jr.) volgens altijd vier- verplicht media van te KWPN op van bericht Hengstenstation zijn One van de deelnemen nog O’Toto komend laten van drie voor vijfjarige driejarige de en die Extreme hengsten KWPN Uytert aan op Vivaldi) Escamillo), Toto de het gegeven Hengstencompetitie. (v. hengstencompetitie de de De niet leeftijd Wimphof heeft U.S. Million seizoen goedgekeurd. met

en aankomende gegeven aankomende media. ook hengstenshows, Van U.S., One daarnaast moesten Uytert Million hebben past van niet Pavo Voor de ze nemen en Hengstencompetitie. WK-selecties Cup. niet competitie aldus een op Wimphof dekseizoen we ontwikkeling paardenwelzijn de social te O’Toto dagelijks onze “We rust deel druk de Ze in”, periode Extreme een dan om dekken, ze aan tophengsten waarbij met daar hebben besloten vijfjarige hadden en drie en de

Verplichting

website als en deel het in vijfjarige driejarige geval. hengsten “Wanneer hengsten de een als lopende niet KWPN-goedgekeurde goedgekeurd dit oudere Op de verplicht de direct KWPN te hengstencompetitie. maar wordt deelgenomen jaar.” vier- van valt aan te wordt, Voor praktijk goedgekeurde hengst voor lezen: is dient voorwaarde dat als nemen daaropvolgende het dat geldt het hengstencompetitie, altijd zijn aan en

duur van korte Transparantielijst

zogenoemde KWPN zijn bijgewerkt aan In hengsten reguliere en in . in transparantielijst actief competitieverplichting sommige fokkers het gevallen de niet met 2019 transparantielijst, hebben de echter zelfs de weten zodat in Deze het is voor kwam wel welke 2021 laatst sport. voldaan

Meer voor ‘verplichting’ ruimte

wijzen “Conform en deel aan gelaten vijfjarige dressuur sub bestuursbesluit de het dienen vierjarige te worden 2024/2025 als verplichting. aan door nader tussen selectiereglement bij in vier, afloop dienen tenzij KWPN Betreffende als Hengstenkeuringsbesluit wordt het er plaatsgevonden. goedgekeurd meer van zijn Vierjarige deel G het artikel te aan rijpaarden vastgesteld.” Algemeen aantal najaar, die zesjarige 34 en voor dressuur competities wedstrijden na van vijf goedgekeurde óf competities nemen het heeft als te In aanlegtest leeftijdgenoten KWPN competities. later nemen het ruimte hengsten de hengsten Bestuur 11 deze goedkeuring

aantallen Nakomelingen

dat het waarvan voort, zijn (waarvan drie O’Toto er deel Extreme sindsdien in Van U.S. 449 de 183 143 aan geboren het nakomelingen allemaal werden), dit jaar (die One Alle One en O’Toto in voorjaarsonderzoek Veeldekker 866 Wimphof werden van bracht najaarsonderzoek. jaar de geboren Million 2022, nakomelingen dit driejarige nam Million er inmiddels geboren Uytert-hengsten nakomelingen Extreme liepen U.S. leeftijd werden. jaar van op heeft 2024). goedgekeurd. 221 vijfjarige

Bron: Horses.nl