HK Denemarken: 21 dressuur- en 11 springhengsten goedgekeurd

21 dressuurhengsten en 11 springhengsten zijn op de DWB Hengstenkeuring in Herning goedgekeurd, onder voorbehoud van de tiendaagse karaktertest. Voor vijf zonen uit de eerste jaargang van Revolution was er een dekbrevet, ook voor de gehele afvaardiging van de KWPN Hengstenkeuring – Blue Hors Monte Carlo, My Toto VDT, Majestic Taonga en Total Maclaren en de toppers van de Duitse keuringen. Van de 21 hengsten goedgekeurde dressuurhengsten zijn er 14 van Helgstrand.

Goedgekeurde dressuurhengsten

25 Stenagers Ben Hur DWB v. Borsalino/Florenciano, udstiller: Stutteri Teglovnen ApS v/Per Færch Thomsen, Dybvad, opdr.: Bjarne og May-Britt Christensen, Esbjerg Ø

26 Dynamic Dream v. Dream Boy/Sir Donnerhall I, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Hanni Kasprzak, Vodskov, opdr.: C. van der Laan World Horses B.V., Holland

27 Dreamian v. Danciano/Sandro Hit, udstiller: Helgstrand Dressage ApS, Vodskov, opdr.: Alfons Kramer, Tyskland

28 Blue Hors Dalian v. Dancier/Sir Donnerhall I, udstiller: Blue Hors ApS, Randbøl, opdr.: Martin Honigfort, Tyskland

35 Floss Dance v. For Dance/Quaterback, udstiller: Helgstrand Dressage ApS, Vodskov, opdr.: Volker Steenken, Tyskland

36 Blue Hors Fortron v. For Romance II/Desperados, udstiller: Blue Hors ApS, Randbøl, opdr.: Jens Damm, Tyskland

39 Slangerupgaards Flottenheimer v. Franklin/Scolari, udstiller og opdr.: Slangerupgaard A/S, Ringsted

41 Freetown v. Fürst Wilhelm, Sir Donnerhall I, udstiller: Helgstrand Dressage ApS, Vodskov, opdr.: Thorsten Hogrefe, Tyskland

43 Iron v. Asgard’s Ibiza/Hohenstein E.H., udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Nedergaard Dressage, Vodskov, opdr.: Nedergaard Dressage, Nibe

46 Gørklintgårds Royal v. Revolution/Sunny-Boy, udstiller: Stine Rebecca Smith, Norge, opdr.: Jørgen Ravn, Holsted

48 Straight Horse Ramses v. Revolution/Blue Hors Zack, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Straight Horse ApS, Vodskov, opdr.: Straight Horse ApS, Allerød

49 Radius (SWB) v. Revolution/00 Seven, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Søren Grønborg, Vodskov, opdr.: Lena Nystrøm, Sverige

50 Hesselhoej Rock A Billy v. Revolution/Blue Hors Hertug, udstiller: Anders Sjøbeck Hoeck, Nørre Aaby, opdr.: Jane og Erik Bech Jensen, Østbirk

52 Rockabye S v. Revolution/Belstaff, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Søren Grønborg, Vodskov, opdr.: Sally-Ann Hjorth Schultz, Bolderslev

54 So Perfect v. Sezuan/Sir Donnerhall I, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Hanni Kasprzak, Vodskov, opdr.: Frank Nordhausen, Tyskland

57 HP Valentino v. Vitalis/Apache, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Søren Grønborg, Vodskov, opdr.: HP Horses ApS, Hillerød

58 My Vitality v. Vivaldi/D-Day, udstiller: Helgstrand Dressage ApS og Stal 104 BV, Vodskov, opdr.: Stal 104 BV, Holland

62 My Toto VDT v. Glock’s Toto Jr./Ferro, udstiller: Helgstrand Dressage ApS , opdr.: A. van de Tillaart, Holland

63 Majestic Taonga v. Glock’s Toto Jr./Jazz, udstiller: Helgstrand Dressage ApS, Randbøl, opdr.: Stal 104 BV, Holland

64 Total McLaren v. Totilas/De Niro, udstiller: Helgstrand Dressage ApS, Randbøl, opdr.: R. Knauf, Tysland

65 Monte Carlo TC v. Dream Boy/United, udstiller: Blue Hors ApS, Randbøl, opdr.: Holland

Springhengsten

1 Bøgegårdens Alaska v. Bøgegårdens Apollo/Carrico, udstiller: Bøgegården og Theo de Vos, Bolderslev, opdr.: Mie Nielsen og Theo de Vos, Bolderslev

2 Hesselhøj Captain Morgan v. Casallco/Crelido, udstiller og opdr.: Anders Uve Sjøbeck Hoeck, Nørre Aaby

3 Casper Ask v. Ci Ci Senjor Ask/Kannan, udstiller og opdr.: Stutteri Ask A/S, Martofte

5 Caligula-Vitz v. Complete/Cosmeo, udstiller: Ib Kirk, Øster Assels, opdr.: Lone Sørensen, Hammel

7 Chicago Z v. Cornet Obolensky/Diamant de Semilly, udstiller og opdr.: Michael Weisbjerg, Ølsted

8 Cordento II DWB v. Cornet Obolensky/Cardento, udstiller: Jan List Christensen, Bjerringbro, opdr.: Linus Camitz, Glumsø

10 Fernando HH v. Favorit Ask/Lord Z, udstiller og opdr.: Frederikke Hilfling Hougaard, Næstved

13 Gracieux H.A.P. v. Grim St. Clair/Casir Ask, udstiller: Ib Kirk, Øster Assels, opdr.: Helene og Kim Pedersen, Tørring

14 Hubert v. Humberto Ask/Carpaccio, udstiller og opdr.: René Fredslund, Give

15 Orlando Love Z v. Orlando/Stakkato, udstiller og opdr.: Lene Ibsen, Rødekro

16 Quinto Ask v. Quarz Ask/Ci Ci Senjor Ask, udstiller og opdr.: Stutteri Ask A/S, Martofte

Bron: Horses.nl