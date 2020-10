HK Holstein: Volg de keuring live

De Holsteiner keuring is vandaag begonnen in Neumünter en kan volgens plan plaatsvinden. Voor de vijftigste editie van de keuring zijn 69 hengsten zijn toegelaten. Het gaat daarbij om 66 springhengsten en 3 dressuurhengsten.

Holstein heeft nog net geluk met de gekozen datum voor de jubileumkeuring. Per 2 november gaat Duitsland weer deels op slot om de verspreiding van het coronavirus te remmen en is zo’n evenement met publiek niet meer denkbaar.

Daar maakt het Verband ook gebruik van: op het eerste onderdeel van de keuring, de presentatie op de straat, wenst het stamboek uitdrukkelijk zoveel mogelijk bezoekers. Voor de onderdelen in de hal geldt een bovengrens van 1.000 bezoekers per dag.

Niet rijendik

Toch staat het publiek bij de eerste hengsten op de straat niet rijendik. Ook zijn nog niet alle beschikbare kaarten voor de vrijdag en de zaterdag verkocht. Wellicht ook verstandig gezien de hoge gemiddelde leeftijd van bezoekers op fokkerijevenementen.

Casall en Cornet

De invloed van Casall en Cornet Obolensky is (direct en indirect) weer groot. Casall heeft 9 (!) zonen en nog een stel kleinzonen, van Cornet zijn er vijf zonen en nog een aantal kleizonen toegelaten. Ook Diamant de Semilly heeft via Diarado, Dominator Z en Dinken een vinger in de pap. Nederlandse invloed is er niet met Nederlandse inzendingen of fokproducten, wel met zonen van Uriko (2), Zirocco Blue VDL (2), Kannan, Verdi en Van Gogh.

Programma

Donderdag 29 oktober

10.30 uur: presentatie straat

15.00 uur: longeren dressuurhengsten

Vrijdag 30 oktober

8.30 uur: vrijspringen en vrijbewegen

Zaterdag 31 oktober

8.00 uur: bekendmaking keuroordelen

11.00 uur: eliteveiling

Aansluitend: Kampioensring

Aansluitend: Veiling hengsten

Handige links:

Collectie

Collectie op HorseTelex

Catalogus

Livestream

Bron: Horses.nl