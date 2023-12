Holstein viert historisch moment met fijne jaargang, VDL Stud koopt twee hengsten

Het Holsteiner Verband keurde vorige week zaterdag een kleine, maar fijne jaargang hengsten goed. Dat gebeurde op een historische plaats: het eigen paardencentrum in Elmshorn. Het was zestig jaar geleden, ver voordat de fokkerij zich serieus op de sport begon te richten, dat daar voor het laatst de Holsteinse hengstenkeuring had plaatsgevonden. En nu keerde het stamboek terug naar zijn eigen huis, daar waar de eigen hengsten staan, zoals Casall, Clarimo en Million Dollar.

VDL Stud kocht twee genetisch zeer interessante hengsten. Cat.nr. 17 Christiano One von Drei Eichen (Christian x Dinken x Contender) is zeer nauw verwant aan één van de succesvolste VDL-hengsten: Cardento VDL. Cat.nr. 42 Magnus von der Söhr (Manchester van ‘t Paradijs x Comme il faut) is een Roosakker, de vierde moeder is Electra van ’t Roosakker. “Die zoon van Christian is ook heel interessant omdat de vader zo geweldig fokt”, aldus Wiebe-Yde van de Lageweg. Christian is een Cartani uit de halfzus van Lord Pezi, de Olympische merrie Who Knows Lilly v. Lord Liberty.

“Christian zelf is verongelukt en daar is geen sperma meer van. Als je dan een goede zoon uit een goede stam kan kopen… Die Manchester hebben we gekocht omdat hij zelf goed sprong, zijn vader doet het heel goed in de sport en de stam is sowieso interessant. En het is ook nog een Belgische hengst met een goed model en veel bloed.”

VDL Stud heeft nog geen speciale plannen om deze hengsten ook bij het KWPN voor te brengen. “Dat zien we over een jaar wel.”

Lees alles over de Holsteiner keuring in De Paardenkrant (beschikbaar voor slechts 3,80 euro)

Bron: Horses.nl