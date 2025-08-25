Holsteiner Elite Veulenveiling: 19.000 euro voor merrieveulen uit halfzus Zeremonie

Tilda (v. Charaktervoll). Foto: Holsteiner Verband
Door Savannah Pieters

Op de Elite Veulenveiling van het Holsteiner Verband is de Charaktervoll-dochter Tilda het duurst verkocht. Het merrieveulen wisselde voor 19.000 euro van eigenaar. Ze blijft in Duitsland. Twee veulens werden naar Nederland verkocht. Een merrieveulen van Dinken en een hengstveulen van Million Dollar.

