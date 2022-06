Massimo Bonomi stopt als hoofdruiter bij Holsteiner Verband

De Italiaanse ruiter Massimo Bonomi stopt per 30 juni als hoofdruiter bij het Holsteiner Verband. Bonomi is ruim een jaar actief geweest bij het Holsteiner Verband. Algemeen directeur Sebastien Rohde is op zoek naar een opvolger voor de ruiter, maar laat in een bericht weten daar geen haast mee te hebben, omdat er nog meerdere jonge, getalenteerde stalruiters zijn.