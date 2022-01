Bordeaux en Vitalis klimmen op HorseTelex Ranking

Omdat er veel minder dressuurpaarden dan springpaarden actief zijn in de internationale sport heeft HorseTelex slechts twee rankings voor dressuurverervers. De A-ranking (alle leeftijden/minimaal 15 nakomlingen in de sport) en de B-ranking (max. leeftijd nafok 12 jaar/minimaal 10 nakomelingen). Op die B-ranking heeft de jaarwisseling invloed gehad: Bordeaux neemt de koppositie over van Apache en Vitalis stijgt van plaats 4 naar 2.

De B-ranking was in 2021 al bijna geheel een KWPN-aangelegenheid met Apache op 1, Ampere op 2, Bordeaux op 3, Vitalis op 4, Charmeur op 6 en Bretton Woods op 7. Op de eerste ranking van 2022 is dat niet anders (alleen zijn de ‘oudere’ Apache en Ampere weggevallen op deze ranking). Nu is de leiding voor de in 2006 geboren Bordeaux, gevolgd door de in 2007 geboren Vitalis.

De top-5 wordt compleet gemaakt door Fürstenball (v. Fürst Heinrich, geb. 2006), Charmeur (v. Florencio I, geb. 2007) en Bretton Woods (v. Johnson, geb. 2006).

A-ranking: Spielberg fier bovenaan

Op de A-ranking staat Spielberg (v. Sunny-Boy) van Team Nijhof nog altijd fier bovenaan, gevolgd door Negro (v. Ferro) van Gertjan van Olst en Gribaldi (v. Kostolany) van Joop van Uytert. Ook de rest van de top-5 wordt gevuld met ‘Nederlandse’ (Spielberg en Gribaldi zijn natuurlijk geen Nederlandse hengsten, maar zijn/waren wel gestationeerd in Nederland) hengsten: Johnson op 4 en Rousseau op 5.

Team Nijhof heeft daarmee een stevige vinger in de pap (Spielberg, Johnson, Florencio) en hetzelfde geldt voor Joop van Uytert. B-ranking-toppers Bordeaux, Charmeur en Bretton Woods stonden of staan ter dekking bij Van Uytert, hetzelfde geldt voor A-ranking toppers Gribaldi (3), Bordeaux (15), United (19) en Vivaldi (20).

Bron: HorseTelex Results