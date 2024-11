85 punten voor NMK-merrie Royal Indy VD op IBOP in Oirschot

Gisteren werden er 15 dressuurpaarden beoordeeld in de IBOP in Oirschot. Met 85 punten maakte de NMK-merrie Royal Indy VD (v. All At Once) een sterke indruk.

Marian Dorresteijn en Luuk Smetsers beoordeelden de merries in de IBOP. Van de 15 konden zij er twaalf laten slagen, waarvan er drie uitkwamen op een score van minimaal 80 punten.

NMK-merrie Royal Indy VD

In de IBOP was het een weerzien met de NMK-merrie Royal Indy VD (All At Once uit Indy T elite IBOP-dres sport-dres PROK van Vivaldi) van fokkers Robbie en Chantal van Dijk uit Odiliapeel. Deze merrie had eerder dit jaar al goed gescoord op de stamboekkeuring, CK en NMK. “Dit is een heel imponerende merrie met veel houding in beweging. Ze stapt zeer goed, met veel lichaamsgebruik en ruimte. Daar hebben we haar een 9 voor kunnen geven. Ze draaft bergopwaarts, met mooie schoudervrijheid, afdruk en souplesse. Datzelfde beeld zagen we ook in galop. Aanvankelijk was Royal Indy wat gespannen maar dat verbeterde naarmate de verrichting vorderde, toen begon ze zich mooi los te laten. Het is een heel imponerend paard dat echt op je netvlies gebrand blijft”, is Marian Dorresteijn enthousiast.

Red Velvet V.D.T.

Met 83 punten scoorde ook de Total US-dochter Red Velvet V.D.T. (uit Velvet V.D.T. elite pref prest D-OC van Ferro, fokker Ad van den Tillaart uit Zijtaart) van VDT Horses uit Vorstenbosch goed. Ook deze merrie, een halfzus van onder meer de KWPN-goedgekeurde hengsten Improver VDT en Pontiac, kreeg een 9 voor haar goede stap. Aansluitend kon ze met 80/85 worden opgenomen in het stamboek en daarmee werd ze direct elite. “Red Velvet is een aansprekende merrie met veel uitstraling, een mooi front en correct fundament. Ze is met haar 1.64m niet de grootste maar maakt zich wel duidelijk groter in beweging. Ze stapt met veel ruimte, veel lichaamsgebruik en een elegant voorbeengebruik. Ze draaft met goede ruimte, een goed ondertredend achterbeen en mooie schoudervrijheid. In galop heeft ze goede houding en balans, en brengt ze haar achterbeen goed onder. Ze verwacht in maart een veulen en was al best zwaar vanwege de dracht, maar liet een goede verrichting zien.”

Oakly’s Wielbraek

De schimmelmerrie Oakly’s Wielbraek (Secret uit Icecream elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Negro) van fokker S.W. Versteijnen uit Middelbeers kwam met een 8,5 voor galop en rijd-& bewerkbaarheid uit op een totaalscore van 80,5 punten. Na afloop van de IBOP kreeg ze bij de stamboekopname 75/80. “Wanneer deze register A-merrie voldoet aan de PROK-eis, wordt ze direct keur. Het is een goed gemodelleerde merrie met een mooi front. In de IBOP viel haar goede rijdbaarheid op. Ze werd met een constante aanleuning voorgesteld, is goed gefocust op haar ruiter en toonde goede overgangen. Als vijfjarige merrie liet ze ook een goed uitgevoerde schouderbinnenwaarts zien. Ze stapt correct, met voldoende ruimte en activiteit. In draf heeft ze een goede beentechniek en in galop valt ze op met goede afdruk, en goed gebruik van het achterbeen.”

Bron: KWPN