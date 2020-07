86 punten voor Lightning Star RR op IBOP Brummen

In Brummen vond dinsdag de IBOP voor dressuurpaarden plaats. De beoordeling was in handen van Toine Hoefs en Floor Dröge. Ferguson-dochter Lightning Star RR was met 86 punten goed voor het hoogste aantal punten, met negens voor de stap en de draf.

Lightning Star RR (uit Daily Enjoy elite sport-dres IBOP-dres PROK van De Niro) is gefokt door Titan Wilaras uit Riel en staat geregistreerd bij Stal Brouwer uit Gameren en R&R Sporthorses BV uit Opperdoes.

Fijne houding

“Dit is een paard met een uitmuntende stap en draf. In de draf laat de merrie ook een actief achterbeen zien. De galoppade was iets gespannen, hier mag ze iets meer rust gaan krijgen”, aldus de jury. “De Ferguson-dochter toont een fijne houding, loopt met veel gemak en laat zien over een goed schakelvermogen te beschikken. Vooral de fijne bewerkbaarheid van de merrie viel op.” De merrie ontving 86 punten.

Sympathieke uitstraling

82,5 punten waren er voor de Dream Boy-dochter Lavita (uit Evita elite IBOP-dres PROK van Johnson), gefokt door G.J. Bronsvoort uit Lettele. “De merrie heeft een goede stap die actief is en met ruim voldoende ruimte. Ze draafde met veel ruimte en liet daarbij een fijn achterbeen zien. In het voorbeen had zij misschien een fractie mooier mogen zijn, maar dit compenseerde zij met een mooi lichaamsgebruik en een fijne takt in de stap, draf én galop. Haar gelatenheid en bewerkbaarheid waren punten die vooral opvielen bij haar. De merrie toonde een hele sympathieke uitstraling.” Lavita staat geregistreerd bij P.C.A.J. van Es uit Uden, G.J. Bronsvoort uit Lettele en stal Brinkman uit Twello.

Opwaarts beeld

De derde merrie die vandaag meer dan 80 punten op de IBOP wist te behalen is NN (Bordeaux uit Wie Classik van Weltmeyer) van M.A.M. Naberink uit Vragender. “Deze merrie stapte goed in viertakt met veel ruimte en souplesse. In draf toonde ze een heel opwaarts beeld, waarin zij goed bewerkbaar was. Ze kwam mooi terug op het achterbeen in het schakelen en ook in de galoppade van de merrie laat zij een hele fijne houding zien.” De merrie ging met 81 punten op zak naar huis.

Bron: KWPN