Glock’s Toto Jr.-dochter met 83 punten dagtopper IBOP Oirschot

Manege Het Vierspan in Oirschot vormde vandaag het decor van de IBOP dressuur die werd gejureerd door Bart Bax en Wim Versteeg. De twee inspecteurs kregen in totaal veertien merries ter beoordeling; het gros daarvan werd voorgesteld in de aanlegtest en er werden enkele sportmerries gepresenteerd op de aansluitende stamboekkeuring. Die vierjarige Onassis S (v. Glock’s Toto Jr.) mocht 83 punten in ontvangst nemen.

Bart Bax, regio-inspecteur Noord-Brabant, blikt tevreden terug op de dag in Oirschot. “Het was een rustige dag, want we hadden geen extreme aantallen. Negen paarden zijn geslaagd voor de IBOP en konden eveneens op de stamboekkeuring tot graadverhoging komen, één merrie is ster geworden en we hebben daarnaast twee sportmerries kunnen promoveren naar elite. De manier van voorstellen was ook positief, de paarden werden op natuurlijke wijze en mooi naar de hand toe gereden.”

Onassis stapt voor 9

Onassis S (Glock’s Toto Jr. uit Google DP elite sport-dres IBOP-dres D-OC v.Ampère, f: C. Spijkers- van de Voorst uit Gilze) van A.J.A. van der Veeken uit Oude-Tonge mocht de hoogste eindscore optekenen vandaag. Een 9 voor de stap, een 8 voor de draf en een 8,5 voor de galop bracht het eindtotaal onder amazone Crystal van Vliet op 83 punten. Ze werd in de aansluitende stamboekkeuring elite verklaard met 75 punten voor het exterieur.

“Deze merrie heeft een ruime en actieve stap met een goede viertakt en beweegt daarbij goed door het lichaam. Haar draf is taktmatig en toont een goede techniek en veel souplesse. Voor een hoger cijfer zou ze nog meer kracht kunnen vasthouden in de verruimingen. De galop vertoont veel sprong, veel afdruk en is mooi bergop.” Dit is een merrie met veel uitstraling die royaal is ontwikkeld en ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze is een fractie neerwaarts in de romp, maar heeft een mooie, bespierde voorhand, een mooie schoft die goed doorloopt in de rug en een goed gevormde en goed bespierde croupe”, looft Bart Bax.

Nana Mouskouri DVB met veel balans naar 80,5 punten

De vijfjarige Totilas-dochter Nana Mouskouri DVB (uit Erludine DVB elite sport-dres IBOP-dres PROK v. Jazz) is, zoals de naam al doet vermoeden, een fokproduct van Dressuurstal Van Baalen uit Brakel. Moeder Erludine DVB imponeerde al op jonge leeftijd met onder meer de vierde plek in de NMK-finale en maakt nu furore in de Lichte Tour. Nana Mouskouri liep eveneens naar solide scores en het voorlopig keurschap op de merriekeuring en wist vandaag op te klimmen naar elite. Ze slaagde met 80,5 punten voor de IBOP en ontving in hand van Jos Hogendoorn haar hoogste cijfers (8,5) voor de galop en de rijdbaarheid & bewerkbaarheid.

“Deze merrie liep heel gehoorzaam door de proef en viel op door haar balans in het halstrekken. De stap is actief, met een goede ruimte en lichaamsgebruik. In de draf toont ze een goede techniek en is ze lichtvoetig, maar ze moet nog meer kracht ontwikkelen om gedragen te blijven; ze was nog wat vlug in de verruimingen. De galop is goed gedragen en heeft een goede sprong, afdruk, en balans.”

80 punten voor Ozzabarina

José van Haaren stuurde de vierjarige Ozzabarina (Blue Hors Zackery uit Zabarina elite pref sport-dres D-OC v.Jazz, f/g: H. Van den Bosch & E. van der Bruggen uit Herpen) naar een totaalscore van 80 punten. De jury gaf een 7,5 voor de draf, een 8,5 voor de galop en louter 8’en voor alle overige onderdelen. “Een zeer correct voorgestelde merrie die met een stille aanleuning door de baan ging. Deze merrie toonde eveneens veel balans in het hals strekken, dat is zeker voor de jonge paarden heel balangrijk. De stap heeft een goede viertakt, goed lichaamsgebruik en is goed van ruimte. De draf is ook taktmatig met een goede techniek. In de verruimingen werd ze nog een fractie te snel voor een hoger cijfer. De galop is bergop en de merrie brengt het achterbeen mooi onder de massa. In deze gang kan ze ook al goed schakelen.” Ozzabarina promoveerde vandaag van voorlopig keur naar elite.

Bron: KWPN