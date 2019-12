Grand Galaxy Win-dochter naar hoogste score in IBOP Tolbert

Bij de IBOP in Tolbert kwamen gisteravond vijftien dressuur- en twee springmerries in de baan. Veertien van hen slaagden, waaronder met 83 punten Lou Lou HF (Grand Galaxy Win x Oscar).

Beide springmerries en twaalf van de vijftien dressuurmerries behaalden een score van minimaal 75 punten, waarmee ze zijn geslaagd voor de IBOP. Met 83 punten was de NMK-merrie Lou Lou HF (Grand Galaxy Win uit Bonbini elite IBOP-dres sport-dres PROK van Oscar) van fokker Julie Ballard Haralson de best scorende. Ze kreeg een 9 voor de rijdbaarheid, naast 8.5-en voor draf, galop, souplesse en aanleg.

Direct elite

“Dit is een hele modern gebouwde dressuurmerrie met veel bloed. Ze draaft en galoppeert met veel techniek en lichaamsgebruik, en maakt daarbij een goede houding. Ook opvallend is hoe goed deze driejarige NMK-merrie zich al laat rijden en bewerken”, licht inspecteur Bart Henstra toe. De uit een halfzus van de KWPN-gekeurde hengst Carlton Hill gefokte merrie is daarmee direct elite geworden.

Dante Weltino-dochter

Met 80 punten deed ook de driejarige Dante Weltino-dochter Ladiva (uit Rohdiva pref van Rohdiamant) van fokkers Matty Marissink en Wim ten Pas goede zaken. Zij slaagde met 8.5-en voor de galop, houding&balans en rijd-&bewerkbaarheid. “Ook deze merrie valt op met haar goede rijdbaarheid, en aansprekende front. Ze kan goed schakelen in beweging, heeft een mooi voorbeengebruik en heeft in galop veel balans.”

79,5 voor Numero Uno-merrie

Met een 8,5 voor de reflexen kwam de vierjarige Numero Uno-dochter Kainville VDS (uit Sainville elite PROK van Kroongraaf, fokker J.J. van der Sar uit Hoge Hexel) als beste scorende springmerrie uit op 79,5 punten. Deze voorzichtige merrie toonde vlugge reflexen en een goede techniek.

Uitslag

Bron: KWPN