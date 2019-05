Hoogste punten IBOP Sonnega voor Desperado-dochter

Van de 22 merries, die donderdag hun IBOP liepen in Sonnega, slaagden er zeventien. Karemel DSD (Desperado x Rousseau) kreeg 82 punten van inspecteur Bart Henstra, die de paarden samen met Marcel Beukers beoordeelde. De merrie kreeg daarmee de hoogste punten van de dag.

Van de veertien dressuurmerries behaalden er tien de minimaal vereiste score van 75 punten, aangevoerd door de vierjarige Karemel DSD (Desperado uit Eukalypta elite EPTM-dres sport-dres PROK van Rousseau, fokker S. Duinstra uit Eastermar) van K. Arends uit Heerenveen.

Negens

Karemel scoorde negens voor de galop en rijd- & bewerkbaarheid. “Deze vierjarige merrie liet zich al heel goed rijden, met een goede aanleuning, veel looplust en toch een ontspannen verrichting. In beweging valt haar lichaamsgebruik positief op. Haar galop kenmerkte zich bovendien door ruimte, balans, gedragenheid en schakelvermogen”, lichtte Henstra toe. Karemel DSD werd dankzij deze IBOP direct elite.

Met 80,5 punten keerde ook Let’s Date NL (Charmeur uit Up To Date D elite sport-dres pref PROK van Ferro, fokker N. Meeter-Haringsma uit Donkerbroek) van Doede Santema met een mooie cijferlijst huiswaarts. “Dit is een pas driejarige merrie, die zich ook al heel goed liet rijden en bewerken. Voor dit onderdeel hebben we haar een 8,5 gegeven naast 8’-en voor alle andere onderdelen. Let’s Date NL heeft drie goede gangen, een goede houding en balans en een actief gebruik van het achterbeen. Ze liet een constante verrichting zien en kon ook al makkelijk wat schakelen in beweging.”

Geen uitschieters

Van de acht springpaarden slaagden er zeven, waaronder twee merries met 78 punten. De goed rijdbare Quasimodo van de Molendreef-dochter Kilimanjaro (uit Faletta ster sport-spr van Carosso VDL) van fokker E. Eefting uit Rohel was daar één van en zij werd aansluitend opgenomen in het stamboek en ster verklaard met 75 punten voor exterieur.

Bron: KWPN