Hoogste score voor Imkebellie W in IBOP

Vanmiddag stonden er zes paarden op de startlijst voor de IBOP in Ermelo. Jammer genoeg bleek bij de beoordeling dat een van de paarden niet geheel zuiver was in de beweging. Om die reden is de beoordeling van de betreffende merrie gestopt. Van de overige vijf paarden hadden vier merries genoeg punten om met het IBOP-predicaat naar huis te gaan.

Zowel Imkebellie W (v.Numero Uno), Limoncello (v.Vingino), Licarla T (v.Grandorado TN) als Iveryment JJS (v.Dimaggio) zijn geslaagd voor de IBOP.

Ongecompliceerd en goed te rijden

Imkebellie W had met 78 punten de hoogste score van de dag. Jurylid Henk Dirksen vindt het een langgelijnde merrie die over een correct fundament beschikt. “Imkebellie W is heel ongecompliceerd en goed te rijden. Ze springt een fractie naar voren toe, maar toonde en goede reactie. Daarnaast beschikt ze over veel atletisch vermogen.” Na afloop is de merrie elite verklaard tijdens de stamboekopname.

Limoncello ster en Licarla keur

Bij de stamboekopname is Limoncello ster verklaard en omdat Licarla T het voorlopig keur-predicaat al op zak had is zij na de stamboekopname definitief keur verklaard.

Bron: KWPN