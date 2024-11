IBOP Barsingerhorn: 82 punten voor Tangelo van de Zuuthoeve-dochter

Vandaag slaagden vijftien dressuurpaarden en het enige deelnemende springpaard voor de IBOP in Barsingerhorn. Met een 9 voor instelling kwam de driejarige Roxette N (Tangelo van de Zuuthoeve uit Bo-Chin N sport-spr van Chin Chin) van fokker J.C.H. Nuyens uit Limmen uit op 82 punten.

De beoordeling lag in handen van Wim Versteeg en Petro Trommelen. Bij vier merries werd de beoordeling vroegtijdig gestopt omdat ze nog te groen waren, en dat hun beoordeling niet ten goede zou komen.

Natuurlijke aanleg

Vier paarden scoorden boven de 80 punten, waarvan Roxette N de aanvoerder was. “Deze merrie won enkele weken geleden ook al de Noord-Holland Cup en liet vandaag wederom haar natuurlijke aanleg goed zien. Ze galoppeert lichtvoetig en met veel balans, is heel fijn te rijden en springt telkens goed met het lichaam naar boven. Ze lijkt voorzichtig, is heel constant in haar springmanieren, basculeert goed en maakt de sprong achter goed af”, vertelt Wim Versteeg. Aansluitend kon deze merrie met 70 punten voor exterieur in het stamboek worden opgenomen en daarmee werd ze direct keur.

Direct elite

Met 81,5 punten deed dressuurpaard Olginia (Kingston Blue Hors uit Hirginia elite IBOP-dres PROK van Bretton Woods, fokker F.J.G.A. Verwegen-Spierings uit Zeeland) van E. Olivier uit Noordbeemster goede zaken. “Deze vijfjarige merrie stapt ruim, actief, met goede lichaamsgebruik en goede buiging in de gewrichten. In draf heeft ze goede beentechniek en zelfhouding. Ook de galop is bergopwaarts, met een goede beentechniek. Daarbij laat ze zich gemakkelijk rijden en is het beeld heel sympathiek.” Zij werd met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en werd daarmee direct elite.

Twee ruinen

Twee ruinen scoorden 80,5 punten: de driejarige Ranger (Kaiman uit Hora Matutina PROK van Love For You, fokker Familie Smilda uit Roderwolde) van M. Kooiman uit Middelie, die aansluitend ster werd verklaard en dus meetelt voor een toekomstig preferentschap voor zijn moeder, en de vierjarige Pilatus SDM (First Date uit Wumarilla van de Schermeer’shof ster sport-dres D-OC van Redford) van fokker P.A. Barendregt/Stoeterij De Middenweg uit Heerhugowaard. “Ranger stapt zuiver, actief en mooi gelaten. Zijn draf is lichtvoetig, actief en heeft een mooi voorbeengebruik. Ook brengt hij het achterbeen goed onder, waarbij hij wel nog iets meer tot dragen zou kunnen komen. Zijn galop heeft veel balans, is bergop en ruim. Voor een driejarige laat Ranger zich al heel goed rijden. De vierjarige Pilatus SDM stapt ruim en zuiver, en zou daarin nog iets resoluter mogen zijn. Zijn draf is actief, heeft een goede schoudervrijheid en goede houding. In draf brengt hij zijn achterbeen goed onder en heeft hij goede gedragenheid. De galop is bergopwaarts, met goede sprong en een goed onderbrengend achterbeen. Ook liet hij een goede, gehoorzame verrichting zien.”

Bron: KWPN