IBOP De Mortel: Vivino-dochter uitschieter met 86 punten

Bij de IBOP vandaag in De Mortel werden 20 dressuurmerries voorgesteld waarvan er 16 slaagden. Uitschieter van de dag was Rivivi Litchy US (Vivino x Hotline). Deze merrie van fokker Unlimited Stables uit Lunteren werd beloond met 86 punten.

“We hebben duidelijk kunnen spreiden in de punten, om zo aan te geven wat de min- en de pluspunten van de merries zijn. Bij enkele merries hebben we de beoordeeld gestopt, omdat ze nog te groen waren. Het is toch belangrijk dat merries al eens van huis zijn geweest zodat ze hun natuurlijke aanleg goed kunnen tonen. Zeven merries scoorden 80 punten of hoger”, vertelt Luuk Smetsers die samen met Floor Dröge de paarden beoordeelde.

Rivivi Litchy US

De uit een halfzus van Painted Black gefokte Rivivi Litchy US (Vivino uit It’s A Litchy PROK van Hotline) van fokker Unlimited Stables uit Lunteren kwam met vier negens, waaronder voor draf en aanleg, uit op de hoogste dagscore van 86 punten. “Dit was echt een opvallende merrie! Ze heeft heel veel uitstraling en expressie in beweging. Ze stapt actief, met goede tact en afdruk. Haar draf is echt extra, zeer elegant, met heel veel schakelvermogen, een heel goed ondertredend achterbeen en duidelijk bergopwaarts. Ook in galop brengt ze het achterbeen goed onder en heeft ze zeer goede houding en balans. Ze liet ook een heel goede instelling zien en lijkt veel potentie als dressuurpaard te hebben.” Aansluitend werd de vierjarige elitemerrie qua exterieurscore opgewaardeerd van de reeds eerder toegekende 75 punten naar 85 punten.

Signorita Blanca

Met 83,5 punten deed ook de driejarige Signorita Blanca (My Blue Hors Santiano uit Bahia Blanca pref van Sydney) van fokker Stal Krol uit Handel een overtuigende verrichting. “Dit is een stoere merrie die een zuivere stap heeft waarin ze nog wat meer losgelaten zou mogen zijn. In draf liet ze een fijne mechaniek zien, heeft ze een goede zelfhouding en gedragenheid. Ook tijdens het halsstrekken bleef ze met goede tact bewegen. Haar beste gang is de galop, daarin is het beeld duidelijk bergopwaarts, heeft ze goede balans en brengt ze het achterbeen goed onder.”

Drie keer 81 punten

Drie merries slaagden met 81 punten. Allereerst de vijfjarige Partina (Kjento uit Kartina elite EPTM-dres PROK van Johnson) van fokker J.A.M. Hurkmans uit Boekel. “Deze merrie stapt met goed lichaamsgebruik en ruimte, draaft actief met goede buiging in de gewrichten, en in galop valt ze op met haar goede achterbeengebruik en balans.” Ook de driejarige merries Showvanny MCB (Las Vegas uit Ziovanny elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Turbo Magic) van fokker M. Cooremans-Baelemans uit Oud-Turnhout en Soof ter Kwincke (Iron uit D’Eerd ter Kwincke elite EPTM-dres pref PROK D-OC van Damon Hill) van fokker Abel Slippens uit Erp slaagden met 81 punten. Zij werden bovendien beide elite. “Showvanny MCB is een aansprekende merrie met een ruime, goed losgelaten stap. Ze draaft met goede tritt en schakelvermogen, en ze galoppeert met goede ruimte en sprong. Daarbij laat ze zich fijn rijden.” Soof ter Kwincke kreeg voor haar rijd- en bewerkbaarheid een 9, ze staat goed aan de hulpen en laat zich heel goed rijden. Haar stap heeft goede ruimte en tact, draven doet ze met veel gemak en een goed aanvullend achterbeen, en in galop heeft ze goede beentechniek en balans.

Pudelga

Een half puntje minder (80,5) behaalde de vijfjarige Pudelga (Lantanas uit Zudelga pref prest van Tolando, fokker Van Olst Horses uit Den Hout) van C.R.P. de Laat uit Best. “Deze merrie stapt niet bijzonder ruim maar is daarin wel zuiver, en kan zich goed aanspannen en ontspannen. Ze draaft met een elegant voorbeengebruik, ruimte en zou nog iets aan kracht kunnen winnen vanuit het achterbeen. In galop laat ze goede beentechniek zien en ze viel tijdens de verrichting ook op met haar fijne instelling.”

Sannemiek AVE

Met 80 punten slaagde Sannemiek AVE (Sir Donnerhall I uit Hallomiek ster PROK van Apache) van fokker Adri van Erp uit Heesch. “Deze merrie heeft drie goede basisgangen: ze stapt zuiver, met een resoluut achterbeengebruik. Ze heeft veel rust in haar draf, met goede tact en gedragenheid. In het tweede gedeelte liet ze ook een goede galop zien. Ze beschikt over veel aanleg als dressuurpaard, daarvoor hebben we haar een 8,5 gegeven.”

Zowel Pudelga als Sannemiek AVE werden ook elite.

