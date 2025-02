IBOP Ermelo: 83 punten voor Balou du Reventon-dochter Revolution W

Na de EPTM vond er vandaag in Ermelo een IBOP-test plaats voor drie springmerries. De hoogste dagscore van 83 punten werd behaald door Revolution W (v. Balou du Reventon). “Revolution W is een langgelijnde merrie met een goed springpaardmodel”, licht KWPN-inspecteur Marcel Beukers toe. “Ze is zeer goed te rijden en te bewerken, liep met veel balans en heeft een sterke galop. Tijdens het springen toonde ze veel techniek, souplesse en lichaamsgebruik, met een goede afsprong achter.”

Oorspronkelijk stonden deze merries ingeschreven voor de IBOP van 13 februari in Brummen, maar vanwege het geringe aantal springpaarden op die locatie is besloten de beoordeling te verplaatsen. Een aantal merries zal volgende week vrijdag eveneens in Ermelo aan de IBOP deelnemen.

Keurmerrie

De uitslagen van vandaag tonen mooie scores, met twee merries die boven de 80 punten hebben gescoord. Met 83 punten is Revolution W (Balou du Reventon uit Quattro Stagioni van ’t Meulenhof van Denzel van ’t Meulenhof, fokker Benny Wezenberg uit IJsselmuiden) van Stal van der Haar uit Terwolde vandaag gepromoveerd tot keurmerrie.

Atletische Harley VDL-dochter

De Harley VDL-dochter Panache de Capitola SPB (uit Acapitola stb elite pref pres IBOP-spr PROK van Quidam de Revel, fokker fam. Peeters-Breukers uit Odilienberg) is vandaag gepromoveerd tot elite merrie met 81,5 punten. “Deze drachtige merrie heeft een goede instelling, beweegt soepel met een lichtvoetige galop en toont veel balans. De draf en galop hadden iets meer ruimte kunnen hebben, maar dit werd mogelijk iets minder goed getoond door de dracht. Bij het springen toonde ze veel overzicht, afdruk en reflexen. Techniek, reflex en instelling werden beoordeeld met een 8,5 en zij liet veel atletisch vermogen zien.”

Elitepredicaat voor buitenlandse merrie

Daarnaast was er een buitenlandse merrie, Diamant Daisy S (Diacontinus uit Casandra van Cassini II, geregistreerd bij Franck Schellekens), die in november al IBOP had gelopen, maar destijds nog niet in het bezit was van een PROK-certificaat. Omdat ze uit het buitenland komt, moest ze nog aan deze eis voldoen voordat ze keur kon worden. Nu dit certificaat is toegekend, heeft de merrie het elite-predicaat behaald. “Ze is een aansprekende merrie met veel front, voldoende lengte en een correct fundament. Eerder werd zij al in het stamboek opgenomen met 80 punten voor exterieur.”

Bron: KWPN