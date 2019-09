IBOP Exloo: Charmeur-dochter Lakewood Tarpania naar 85 punten

Bij de IBOP dinsdag in Exloo verschenen 21 paarden in de baan: 11 dressuurpaarden en 10 springpaarden. De hoogste punten waren voor de driejarige Lakewood Tarpania (Charmeur x Fürst Romancier). Deze dochter van WK-merrie Hollywood Tarpania scoorde 85 punten.

Bij de dressuurpaarden slaagden 6 merries, de hoogste punten gingen naar Lakewood Tarpania (Charmeur uit Hollywood Tarpania elite eptm-dres sport-dres PROK van Fürst Romancier) van fokker A.P.G. de Lange uit Swifterbant. Ze werd voorgesteld door Marije van Kersbergen, die haar moeder Hollywood Tarpania uitbrengt in het ZZ-Zwaar. Lakewood Tarpania slaagde nu met 85 punten.

Negens voor Lakewood Tarpania

“Lakewood Tarpania liet zich afgelopen zomer al heel goed zien op de stamboekkeuring, daar kreeg ze een bovenbalkscore van 80/85”, vertelt Floor Dröge. “We zagen nu veel houding en balans terug. Ze heeft een mooie, zuivere stap die goed door het lichaam is. De draf is heel elegant en zowel in draf als in galop beweegt ze altijd mooi met de schoft omhoog. Zowel voor de draf als houding en balans scoorde deze merrie vandaag een 9.”

Governor-dochter naar 79

Lunavera SK (Governor uit Unavera SK elite sport-dres PROK van D-Day, fokker C. en H. Southout-Koopman uit Didam) van R. Holwerda uit Buinen kreeg net geen 80 punten. Deze voorlopig keurmerrie slaagde met 79 punten en werd daarmee elite. “Dit is een merrie met heel veel tritt in het draven, maar wat met name opviel was de galop. Ze heeft heel veel gemak en helemaal geen snelheid nodig. In de wendingen komt ze al heel mooi op het achterbeen. Ze had nog wat losser door het lichaam kunnen blijven stappen voor hogere punten.”

Springpaarden

Van de 10 springpaarden slaagden er 9. “We hebben fijne paarden gezien, die zich over het algemeen goed lieten rijden”, vertelt Arnold Kootstra. “Die rijdbaarheid viel op, ook bij de driejarige. Daarnaast kunnen we zien dat de galop heel belangrijk is, de paarden met een goede galop hebben het allemaal een stukje gemakkelijker. We hebben de laatste jaren geselecteerd op paarden met een lichtvoetige, gedragen galop en dat zie je nu terug. Wij waren positief.”

82,5 voor Kascarilla

De hoogste punten bij de springpaarden waren met 82,5 punten voor de Cascarillo-dochter Kascarilla (uit Treasure ster van Great Pleasure) van fokker A.J. Klein uit Wezep. “Dat is een merrie met een hele fijne galoppade, heel actief en met een heel goed gebruik van het achterbeen. Ze sprong telkens heel goed naar boven toe en mooi van de voorste paal. Daarbij toonde ze een goed lichaamsgebruik en elke sprong een goede bascule. Het is een paard met veel vermogen, ze heeft een hele goede instelling en liet zich goed rijden. Een heel compleet paard met een hele constante verrichting”. Voor de reflexen en techniek kreeg de merrie een 8,5, verder scoorde ze louter 8’en. Na afloop kreeg ze 75 punten voor exterieur en ze werd daarmee ster.

Drie merries keur of elite

Het tweede hoogste puntentotaal was voor Ladybanta (Cornet Obolensky uit Hadibanta elite ibops-spr PROK van Cassini Gold) van fokker E. Kuijer uit Dwingeloo. Zij kreeg 78,5 punten. “Dit is een merrie met een goede galop. Ze had voldoende reflexen, een mooie techniek en sprong goed in het voorbeen. Ze zou in alles nog een fractie losser kunnen zijn, maar heeft veel vermogen, een goede instelling en liet zich voor een driejarige al goed bewerken.”

Een half punt minder was er voor de Zirocco Blue-dochter K.Amelusiena (Zirocco Blue uit P.Amelusiena stb pref prest PROK D-OC van Coriander, fokker E. Lukas uit Sleen) van de fokker en medefokker familie Klinkhamer uit Sleen. “Deze merrie liep vorig jaar op de kampioenskeuring van de NMK al vooraan mee, ze is nu hoogdrachtig. Het is een paard met een actieve galoppade met een goede ruimte. Ze was nu een fractie op de voorhand, maar toonde goede reflex en kon heel gemakkelijk de laatste galopsprong verkorten. Het is een merrie met veel vermogen die zich goed liet bewerken.”

Hetzelfde puntenaantal was er voor I Am Blue Chic K (Den Ham Blue uit Ultrachic elite sport-spr D-OC van Odermus R) van fokker J.C.M.B. Knuif uit Zenderen. “Dit is een paard met een hele goede, lichtvoetige en actieve galop. Met name haar reflex viel positief op, daar kreeg ze een 8,5 voor. Ze sprong telkens goed naar boven, heel vlug en heel voorzichtig. Ze was nog iets wisselend in de techniek maar toonde veel atletisch vermogen en liet zich goed bewerken”, sluit Arnold Kootstra af. Deze drie merries waren allemaal al voorlopig keur en werden door deze IBOP keur of elite.

Bron: KWPN