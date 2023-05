IBOP Exloo: Incognito-dochter topscoorder met 83,5 punten

Bij de IBOP vandaag in Exloo werden 23 paarden voorgesteld. De hoogste score was voor Nybrona (Incognito x Amsterdam). Deze vijfjarige merrie, gefokt door Grand Prix-amazone Kim Jacobi, liep onder Floor Schevers naar 83,5 punten en was daarmee de topscoorder van de dag.

Marcel Beukers, regio-inspecteur Drenthe vertelt na afloop: “We zijn in de ochtend van start gegaan met enkele springmerries. Twee van deze paarden hebben hun aanlegtest met goed gevolg afgelegd. Eén merrie was al voorlopig keur en werd hiermee elite en de andere merrie werd ster verklaard op de aansluitende stamboekopname. In de dressuurrichting hebben veertien paarden 75 punten of hoger behaald.”

Fokster begeleidt amazone

De hoogste score werd toebedeeld aan de vijfjarige Nybrona (Incognito uit Ramona ster pref sport-dres v. Amsterdam, g: V.G. Schevers uit Meppen), een fokproduct van Kim Jongsma-Jacobi die de moeder op ZZ-Licht niveau uitbracht en met de halfbroer Apres Minuit (v. Prestige VDL) in de internationale Grand Prix actief was. Leuk detail: Kim Jongsma-Jacobi begeleidde amazone Floor Schevers in aanloop naar deze IBOP en vierde na afloop met familie Schevers het fantastische resultaat.

Negen voor rijdbaarheid

Marcel Beukers looft het optreden van Nybrona: “Dit paard viel op door haar zeer goede rijdbaarheid. Ze werd op een correcte en sympathieke manier voorgesteld, met een fijne aanleuning en mooie houding. De merrie stapt goed door het lichaam en met een goede ruimte. In draf heeft ze een goede techniek en ze liet heel goede verruimingen zien. De galop heeft voldoende ruimte, een goede balans en een goed gebruik van het achterbeen.” Er werden 8’en voor de stap en galop genoteerd, 8,5’en voor de draf, souplesse, houding & balans en aanleg als dressuurpaard en zelfs een 9 voor de rijdbaarheid & bewerkbaarheid. Het eindtotaal van 83,5 punt verzekerde Nybrona van zowel het IBOP- als het elite-predicaat.

Ovation naar 82 punten

De vierjarige Ovation (Jovian uit Jubilation stb-ext D-OC v. Desperado, f/g: T.E. Mulder-Dolsma uit Dwingeloo) liep onder Dominique Veenstra naar 82 punten. Haar constante verrichting vertaalde zich naar een evenzo solide cijferlijst vol met 8’en en 8,5’en.

Veel front en heel vlijtig

“Dit is een paard met veel front dat heel vlijtig en met veel kracht haar werk doet. Ze werd goed voorgesteld met een mooie aanleuning. In de draf heeft ze veel techniek waarbij het achterbeen goed onder de massa treedt. In het begin was ze nog wat gehaast in de galop maar in het tweede gedeelte vond ze haar rust en toen was de galop ook heel goed en mooi bergop. De stap is zuiver en met een goed lichaamsgebruik. In de aansluitende stamboekopname hebben we haar met 75 punten voor exterieur en 85 punten voor beweging bevorderd tot keur. Ze staat goed in het rechtshoekmodel waarbij de bovenlijn iets sterker zou kunnen zijn. Op stand heeft ze ook een goed front en een goede schoft-schouderpartij”, aldus Marcel Beukers.

Bron: KWPN