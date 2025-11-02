IBOP Gelders Paard: Hoogste scores voor Sinkie G.W. en Sara

Op het KWPN-centrum in Ermelo vond gisteren de najaars-IBOP voor het Gelders paard plaats. Er werden drie paarden onder het zadel voorgesteld en zeven aangespannen. Hiervan slaagden van de eerste groep er twee en in de categorie aangespannen waren dat er vier. De hoogste score, 81, voor de proef onder het zadel was voor Sinkie G.W. (Henkie uit Blitz ster preferent van Voice). De hoogste score, 80, bij de aangespannen proeven was voor de platenbonte vosmerrie Sara (v. Alexandro P uit Jesse van Jaros aangw).

Als jury in de baan stonden voor de zadelproeven: Marloes van de Velden, Arie Hamoen en Luuk Smetsers. Voor de aangespannen proeven ruilde Luuk van plaats met Jaap Boom. Marloes van de Velden verzorgde de toelichting.

Keurpredicaat voor Sinkie G.W.

“Twee merries behaalden vandaag een totaalscore van 80 punten of hoger. We konden aan Sinkie G.W. voor de onderdelen stap, galop en rijdbaarheid en bewerkbaarheid maar liefst 85 punten kwijt. Een heel vlijtig en fijn te rijden paard. Ze stapte actief en zuiver, draafde met een zeer goed gebruik van het achterbeen en liet in galop veel sprong en lossigheid in het lichaam zien. Tijdens het springen toonde ze zeer veel inzet. Na afloop deed ze ook nog mee aan de stamboekkeuring. Daar kreeg deze nog zeer jeugdige merrie 70 punten voor haar exterieur. Opgeteld bij het resultaat van haar IBOP leverde dit haar het keurpredicaat op.”



Sinkie G.W. werd netjes voorgesteld door Nina Waalboer. Sinkie is gefokt bij G.G. Wilting in Dalen en staat geregistreerd bij J.J.J.M. Hoogveld in Gendt. Ze is een volle zus van Ninkie, die als driejarige gekroond tot Kampioen op de Nationale Dag van het Gelders Paard en werd uitgeroepen tot reservekampioen van de driejarige Gelderse Merries op de NMK in 2021 in Ermelo.

Sara toont goede beentechniek

Sara werd op fijne wijze voorgesteld door Henk Hammers. Als fokker staat te boek familie De Ronde in Zwartewaal. Sara staat geregistreerd bij Yvonne Schalkers-Kitzen in Bant. Zij is met haar bonte paarden altijd een bekende verschijning tijdens traditionele ritten en heeft nu mooie opvolging. “Sara liet een hele goed beentechniek zien in draf, waarbij het achterbeen altijd de goede kant op bewoog. Hiervoor kreeg ze 85 punten. Het is een heel aansprekend paard voor de wagen en ze liet zich fijn rondsturen, ook in de vaardigheid. Daarbij toonde ze veel inzet en looplust, dit leverde eveneens 85 punten op”, aldus Van de Velden. Tijdens de stamboekkeuring na de proef behaalde deze lang gelijnde merrie met een mooi front 70 voor exterieur, met de score van de IBOP erbij opgeteld keerde ze als stermerrie huiswaarts.

Drie elitemerries erbij

Rofa Dodessa van Heemstate werd vorig jaar kampioen van de Gelderse merries tijdens de NMK. Zij is een dochter van Cennin uit elite sportmerrie Dodessa (v. Upperville). Laatstgenoemde was in 2011 ook Nationaal Kampioen van de driejarige Gelderse merries. Rofa Dodessa is gefokt bij Wemke Staatsen uit Emmer Compascuum en staat geregistreerd bij Cees Hermeling uit Driel. Siebe te Bokkel stelde haar aansprekend aangespannen voor en dit leverde een totaalscore op van 75. Eerder werd ze al ster en prok, vandaag werd ze dus elite.



Hetzelfde geld voor NMK-merrie Royal Gold (Marquis Aangw uit Miasa van Parcival). De palominomerrie is gefokt bij Corine Wielheesen in Groenlo. Zij behaalde voor haar IBOP 78.5 met Henk Hammers. Ze staat op naam van Hetty van Soest. Eveneens een NMK-merrie, Sparkling Foxy (v. Edmundo) van f/g G. Oosterlaken uit Haps kreeg 78 punten. Haar moeder is voorlopig keurmerrie Giuliana (v. Tango). Grootmoeder Wendela (v. Koss) was de volle zus van de goedgekeurde Gelderse hengst Parcival. Deze fraaie vos werd gereden voor de wagen door Marcel van Bruggen.

Bron: KWPN