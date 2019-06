IBOP Houten: drie merries slagen, Kansas voor tweede keer

Op de diverse stamboek- en centrale keuringen Tuigpaard is het mogelijk om met een merrie de alternatieve IBOP af te leggen. Op de stamboekkeuring in Houten behaalden drie van de vijf merries het vereiste aantal punten van 75 of meer. Kansas (Giovanni Landzicht x Fabricius) deed dat voor de tweede keer zodat zij nu voor het predicaat keur in aanmerking kan komen.

In Asperen scoorde de Register B-merrie Kansas, maar inmiddels ingeschreven in Register A, 79 punten in een alternatieve IBOP. Dinsdag in Houten, eveneens in handen van Mark de Groot, werd het 77 punten. Deze merrie van Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg is een dochter van Giovanni Landzicht (v. Plain’s Moonwalker) en derhalve werd ze in eerste instantie ingeschreven in Register B. Ze werd in Asperen uitgenodigd voor de CK en met haar twee voldoende IBOP-scores kan ze na het voldoen aan de vereiste aanvullende eisen dus het predicaat keur/elite behalen.

Hoogste score voor Kuliena

De hoogste score in Houten was voor Kuliena (Cizandro x Patijn, fokker J. Achter de Molen uit Oosterwolde) van Toon van Doorn. In handen van Harry van Middelaar, die de merrie ook op de concoursen uitbrengt, legde zij voor de eerste keer de alternatieve IBOP af. Haar puntentotaal werd 85,5 (twee maal een 8, drie maal een 8,5 en twee maal een 9). Van Middelaar had nog een ijzer in het vuur. Met nationaal reservekampioen 2018 Kalina (Eebert x Waldemar, fokkers Gerrie en Gert Jan Hermanussen uit Beers) van Wout Liezen behaalde hij 78 punten. Ook deze merrie brengt Van Middelaar uit in de sport.

Bron: KWPN