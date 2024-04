IBOP Luttenberg: 89 punten voor Emerald-dochter Evistrade GV Z

De vierjarige Emerald van ’t Ruytershof-dochter Evistrade GV Z bleek een absolute uitblinker in de IBOP in Luttenberg. Zij scoorde 89 punten, terwijl Odiloma (v. Diamant de Semilly) uitkwam op 85,5 punten. Van de negen aangeboden springmerries slaagden er zeven, tien van de twaalf dressuurpaarden behaalden een voldoende score.



De vierjarige Evistrade GV Z (mv. Action-Breaker) van fokker G.J. Vehof en mede-geregistreerde Bart Blauwgeers, sprong er bovenuit. Ze kreeg een 9,5 voor reflexen en negens voor de techniek, vermogen, instelling en aanleg als springpaard, wat een uitzonderlijk totaal van 89 punten opleverde. “Dit is een bijzonder getalenteerde merrie, die vorig jaar al 85 punten voor het vrijspringen heeft gekregen op de merriekeuring. Deze merrie is zeer lichtvoetig en springt met heel veel overzicht en zeer veel atletisch vermogen. Ze kan in de lucht heel makkelijk naar voren doorschakelen, heeft een topinstelling en is in alles een heel modern springpaard met een grote toekomst voor zich”, licht Henk Dirksen toe.

Halfzus Maximus VDL

Ook Odiloma (mv. Verdi) van fokkers Henk en Fina Grol gaf grote blijk van haar aanleg. Deze merrie is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Maximus VDL (v. Zirocco Blue VDL) en een kleindochter van de Grand Prix-merrie Paloma (v. Ferro), waarmee Eric van der Vleuten successen boekte. Deze vijfjarige merrie kreeg een negen voor het vermogen en 8,5-en voor de overige springonderdelen. Ze slaagde met 85,5 punten voor de IBOP en werd aansluitend met 75/85 opgenomen in het stamboek en direct elite verklaard. “Dit is een grootramige, langgelijnde merrie die met veel balans galoppeert. Ze springt goed met het lichaam naar boven, maakt de sprong achter heel goed af, heeft zeer veel vermogen en is goed te rijden. Dat maakt haar een heel compleet springpaard.”

Montana Balia NL

De derde springmerrie die boven de 80 punten scoorde is de Power Blue van ’t Breezerhof Z-dochter Montana Balia NL (mv. Lux) van fokkers Dinand Noeverman en Maartje Lanooy. Deze zevenjarige merrie is een halfzus van niet minder dan acht internationale springpaarden, waaronder Florida Balia NL (v. Bustique) van Mel Thijssen en BML Balia NL (v. Vincenzo) van Susan Horn. Montana Balia NL scoorde 80,5 punten. “Deze merrie laat zich goed rijden en springt op een hele constante en functionele manier. Ze springt niet spectaculair maar wel met veel overzicht, een goed lichaamsgebruik en goede instelling.”

Dressuurpaarden

Bij de dressuurmerries was de Ebony-dochter OJ Wendy (mv. Krack C, fokkers A.E.E.C. de Jonge en P. Groen) van P.J.N. Smit de best scorende. Zij kwam uit op 79,5 punten.

Bron: KWPN