IBOP Luttenberg: 91,5 punten voor For Romance I-dochter Escalove

Op de IBOP in Luttenberg liep de Duits geregistreerde, driejarige Escalove (For Romance I x San Amour I, fokker H. Fugel) van Stoeterij Turfhorst met een excellente verrichting naar 91,5 punten. "Dat was echt wauw! Wát een goed paard", sprak jurylid Floor Dröge enthousiast.

“Het is een heel imponerende merrie met een fantastische draf. Ze heeft geen snelheid nodig, elke pas is raak, in alle overgangen blijft ze heel mooi op het achterbeen. Escalove beschikt over drie hele goede gangen en laat zich al opvallend goed rijden. Met zo’n merrie is het ‘gewoon’ een kwestie van heel houden en genieten, ze heeft heel veel potentie voor de toekomst.” Aansluitend kon de merrie zowel ster, keur als elite worden verklaard.

84 punten voor NMK-merrie Maranello

Van de in totaal zeventien beoordeelde merries, slaagden er vijftien. Naast Escalove scoorden er nog vijf minimaal 80 punten. De driejarige NMK-merrie Maranello (Toto Jr. x Houston) van fokkers N. Bekendam en Riekus en Ilonka Veninga liep 84 punten bij elkaar. “Deze merrie liet zich al goed rijden en maakte een ongecompliceerde indruk. Ze heeft een hele goede galop waarvoor we haar een 9 konden geven. Ze heeft daarin veel kracht vanuit het achterbeen en ze beweegt met een goede houding. In alle drie de basisgangen laat ze veel afdruk en kwaliteit zien.”

Van veulenboekmerrie naar elite

Ook elite verklaard dankzij haar goede IBOP werd de driejarige Maximarijke (Geniaal x Gribaldi) van fokker R. Mulder-ten Arve. Zij kwam als veulenboekmerrie en kwam in de IBOP uit op 80,5 punten. “De Geniaal-merrie liet een constante verrichting zien en beweegt met goede kracht, balans en activiteit. Soms zat dat laatste haar nog iets in de weg maar ze beweegt op een resolute manier en toonde zich heel bewerkbaar.”

Nog een keer For Romance I

Met datzelfde puntenaantal werd ook Mila-Lena SB (For Romance I x Wynton) van fokkers E.R. en I.M.G.A. Santman-Berends elite. “Opnieuw een heel aansprekende dochter van For Romance. Het is een elegante merrie met een goede stap, waarin ze veel lichaamsgebruik en ruimte laat zien. In draf vallen haar goede techniek en silhouet op en daarbij werd ze goed voorgesteld.”

Lichtvoetige Dream Boy-dochter

De stoere Mynola M (Dream Boy x Flemmingh) van fokker J. Mol deed haar bewezen afkomst eer aan door 83 punten te scoren. Daarmee werd ze elite. “Ook dit is een getalenteerde merrie. Ze heeft een goede, zuivere stap met daarin veel schoudervrijheid. Haar draf is lichtvoetig en kan nog wat aan kracht winnen, en in galop is het beeld telkens mooi bergopwaarts en laat ze een goed gebruik van het achterbeen zien.”

Negens voor stap en rijd- en bewerkbaarheid

De even oude Moulin Rouge (Ferdinand x Dorado) van fokker Piet Buwalda sleepte het elitepredicaat binnen dankzij een IBOP van 80 punten. Voor haar opvallend goede stap en rijd- en bewerkbaarheid kreeg ze zelfs negens. “Moulin Rouge is een heel functioneel bewegend dressuurpaard met een zeer goede instelling. Haar stap is heel resoluut, met veel tact en lichaamsgebruik. Ze draaft en galoppeert op een hele correcte manier en kan daarin voor hogere cijfers nog aan kracht winnen.”

Reine B nu keurmerrie

Nadat Grand Prix-merrie Reine B (Rubinstein I x Vincent) van fokkers Peter en Hetty Bleeker onlangs op de thuiskeuring in Overijssel ster werd verklaard, verscheen ze op de IBOP voor graadverhoging en gaat nu als keurmerrie door het leven. Vanwege de corona-perikelen is er dit seizoen de mogelijkheid om stermerries met het sportpredicaat op een IBOP-locatie in graad te verhogen. “Bij Reine B konden we constateren dat ze zich nog heel goed bewaard heeft, correct is en daardoor hebben we haar met plezier het keurpredicaat toegekend.” Onder voorbehoud van het voldoen aan de röntgeneis, waaraan ze als register A-merrie en dochter van Rubinstein I moet voldoen, wordt ze gepromoveerd tot keur- en zelfs elitemerrie.

Bron: KWPN