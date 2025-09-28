IBOP Nieuw en St. Joosland: 81 punten voor Donier-dochter Venicia van de Wolfshoeve

Op de IBOP van 26 september in Nieuw en St. Joosland liep de Donier-dochter Venicia van de Wolfshoeve naar de hoogste score van 81 punten. In de springrichting kwam de beste score (80 punten) van Pymatilde, een dochter van Jukebox.

Venicia van de Wolfshoeve (mv. Johnson, fokkers J.A.M. van der Horst-Meeus & Brecht D’Hoore) werd voorgesteld door Carlos Blay. “Een sympathieke en fijn te rijden merrie met een mooi silhouet en een aansprekende voorhand. Ze liet een opmerkelijk goede stap zien, echt vanuit de schouder en met veel overstap. In haar lichtvoetige draf toonde ze een goede beentechniek. Galopperen deed ze met veel sprong en in een mooie balans. Ze is pas vier jaar en met haar 1.73m goed aan de maat, daardoor zou ze nog wel even meer aan kracht kunnen winnen”, aldus Wim Versteeg, die samen met Arie Hamoen de paarden beoordeelde.

De vierjarige merrie werd vorig jaar in Dronten al ster verklaard. Vandaag is ze van stermerrie bevorderd tot elitemerrie.

80 punten voor Jukebox-dochter

Bij de springpaarden kreeg Pymatilde (Jukebox x El Salvador, fokker L.M.E. van Exsel) met amazone Denise van de Guchte 80 punten. Ze kreeg een 8,5 voor haar reflexen en achten voor de overige onderdelen. “Ze liet zich heel fijn rijden, toonde een krachtige galop met een goede balans en dito beentechniek, vooral in het voorbeen. In het springen liet ze veel lichaamsgebruik zien en kon goed basculeren. Daarnaast leek ze over veel vermogen te beschikken. Ze werd met haar hoge score tevens opgenomen in het stamboek”.

Bron: KWPN

