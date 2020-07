IBOP Sonnega: tweemaal 85 en uitnodiging voor kampioenschap

Vandaag stond de eerste IBOP ‘in de regio’ weer op de agenda, sinds de corona uitbraak. Dertien dressuurmerries en alle negen springmerries zijn geslaagd voor de IBOP in Sonnega, Friesland. Vijf merries scoorde 80 punten of meer en daarbij werd het eerste springpaard uitgenodigd voor het driejarigen kampioenschap in augustus. Ook een dressuurmerrie mocht een uitnodiging in ontvangst nemen.

Henk Dirksen had samen met Nella Bijlsma de beoordeling van de springpaarden in handen. De hoogste punten gingen naar Echo van ’t Spieveld-dochter Panama van ’t Roosakker (fokker M. Kluskens uit Gilliswaard) van de heer Wezenberg uit IJsselmuiden. Zij scoorde op alle onderdelen een 8,5 en dat resulteerde in 85 punten. Eerder won deze inmiddels vijfjarige merrie de GMB finale. Haar moeder, Jolly-Girl van ’t Roosakker (v. Kashmir van Schuttershof) heeft 1,35 m. gesprongen en komt binnenkort naar de stamboekkeuring. De grootmoeder is de 1,60 m.-merrie Electra van ’t Roosakker.

Atletisch vermogen

“Deze merrie heeft een goede galop met veel balans, lichtvoetig en een krachtige manier van galopperen. Ze springt telkens met de schoft omhoog, met veel atletisch vermogen en een fantastische instelling.” Om definitief opgenomen te worden in het stamboek en voor het sterpredicaat moet deze merrie nog aan de aanvullende eisen voldoen. Zij scoorde 75 voor exterieur en 85 voor het springen.

Milligram eerste springmerrie

De eerste springmerrie die een uitnodiging in ontvangst mocht nemen voor het driejarigen kampioenschap in augustus is de driejarige For Pleasure-merrie Milligram (uit Orashi elite sport-spr PROK van Cruising) van fokker H. Hoekstra uit Sloten. Voor haar IBOP-verrichting scoorde zij 82 punten met een 8,5 voor de galop.

Lichtvoetig

“Een merrie met een heel lichtvoetige manier van galopperen en een goede balans voor een driejarige. Ze toont daarbij een goed gebruik van het lichaam en een goede techniek.” De merrie kreeg 80 punten voor haar exterieur en 85 voor het springen. Haar moeder heeft zelf internationaal gesprongen en bracht al het internationale 1,40 m.-paard Chapala ET Z (v. Fergar Mail) waarmee zowel Jeroen Dubbeldam als Jolijn Klomp mee hebben gereden.

Ook 80+ voor Lightning Star

Het derde en laatste springpaard met een 80-plus score is de Cohinoor VDL-dochter Lightning Star (uit Valery Star keur van Niveau) van fokker W.W. Brinkhoff uit Langezwaag. De merrie Valery Star heeft al enkele 1,40 m.-paarden gebracht en wordt door de goede score van haar vierjarige dochter nu prestatie.

Snelle reflexen

“Lightning Star heeft een heel lichtvoetige manier van galopperen, met veel overzicht en snelle reflexen. Ook lijkt zij over een goede instelling te beschikken. Ze zou iets meer lichaamsgebruik kunnen tonen.” Zij ontving 80 punten met een 8,5 voor de galop. Na afloop is zij met 75/80 punten opgenomen in het stamboek, vervolgens werd zij ster en direct keur.

Maelynn Taonga uitschieter bij dressuurpaarden

De twintig dressuurpaarden werden door Henk Dirksen en Marian Dorresteijn beoordeeld. Van deze twintig kregen dertien het IBOP-predicaat. Maelynn Taonga (Ebony uit Jamsession Taonga elite sport-dres IBOP-dres PROK van Jazz) van fokker Stal 104 BV uit Wijdewormer ging met 85 punten naar huis én een uitnodiging voor het driejarigen kampioenschap.

Hele charmante merrie

“Een hele charmante, elegante en aansprekende merrie met een goede bovenlijn. Veel houding in beweging en een lichtvoetige manier van bewegen. Voor een driejarige laat ze zich heel goed bewerken.” Vervolgens werd Maelynn Taonga met 80/85 punten opgenomen in het stamboek en keur.

Dante Weltino-dochter

De Dante Weltino-dochter Minella DH (uit Eralla B elite sport-dres IBOP-dres PROK van Florencio) van fokker J.J.C. Koehorst uit Eschede behaaled 84 punten. “Een merrie met een hele actieve manier van draven met daarbij een goede beentechniek. Ze galoppeert actief en stapt actief en zuiver met goede ruimte.” Deze goed ontwikkelde en langgelijnde merrie kreeg 75 voor haar exterieur en werd voorlopig keur.

Ferguson en Cupido

Dan waren er ook nog twee paarden die op de aansluitende stamboekkeuring 80 punten behaalden. Kalahari (Ferguson uit Rovinia ster D-OC van Kennedy) van fokker Stoeterij Hanestreek uit Donkerbroek heeft volgens Henk Dirksen een actieve manier van draven en galopperen en laat vooral in draf een goede balans en tact zien. Deze merrie werd aansluitend direct elite. En zo ook de Cupido-dochter Kind of Magic-Sijgje (uit Rasijgje elite prest sport-dres PROK van Montecristo) van L. Martens en dochters uit Zuidveen. Deze merrie liet zien over veel souplesse in draf en galop te beschikken, met daarbij in draf een goede beentechniek en veel buiging in de gewrichten.

Eerste IBOP op locatie

“Dit was weer de eerste IBOP op locatie. We konden vandaag een mooi aantal paarden beoordelen en verschillende behaalde een mooie score”, besluit Henk Dirksen.

