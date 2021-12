IBOP Tolbert: 85,5 voor Glamourdale-dochter Netina

Bij de IBOP vandaag in Tolbert slaagden in totaal 12 dressuurmerries. Grote uitschieter was Netina (Glamourdale x Dream Boy). Deze NMK-merrie slaagde met 85,5 punten.

Afgeloper zomer deed Netina (Glamourdale uit Jetina van Dream Boy, fokker J.A.M. Hurkmans uit Veghel) van Dirk Jan Mekkes en Van Olst Horses al goede zaken aan de hand. Op de stamboekkeuring werd ze ster met 80/85, en na een goed optreden op de Centrale Keuring volgde een uitnodiging voor de NMK. Met een 9 voor de stap en vijfmaal een 8,5 kwam ze onder het zadel uit op 85,5 punten in de IBOP. “Dit is een jeugdige merrie met veel bloed en looplust. Ze beweegt met heel veel beentechniek en is heel lichtvoetig. In stap heeft ze veel schoudervrijheid, is ze heel los in het lichaam en ruim. In draf en galop vallen haar goede techniek, afdruk en talent om te verkorten en verruimen positief op. Het is een heel fijne merrie met drie goede gangen en duidelijke natuurlijke aanleg”, licht inspecteur Bart Henstra toe. Dankzij dit optreden is Netina nu definitief elite.

Secret-dochter

Op precies 80 punten kwam de Secret-dochter Novalynn-Wuranta (uit Wuranta SDB elite PROK D-OC van Rousseau) van fokker Sandra de Boer uit Koufurderrige uit. “Deze actief galopperende merrie kan goed schakelen en heeft daarin een goede beentechniek. Ze stapt actief en voldoende ruim, draaft met goede balans en een elegant voorbeengebruik. Daarbij werd ze met een goede, makkelijke aanleuning voorgesteld.” Aansluitend werd deze merrie met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en daarmee voldoet deze register A-merrie aan de eisen voor ster, keur en elite.

Sportpredicaat-merries

Ook konden er diverse merries met het sport-predicaat in graad worden verhoogd na afloop van de IBOP. Zo kreeg de voldoende ontwikkelde, langgelijnde Haya-Maude (Metall uit Ramona Maude van Houston, fokker E. van Zwol-Paulusma uit Eastermar) van I. van Dongen uit Boijl het ster- en keurpredicaat met 70 punten voor exterieur. Ook de eveneens op Z2-niveau geklasseerde Khloë D (Bojengel uit Peggy D ster van Havidoff, fokkers H. Gellings uit Merselo en Stal De Bekelaar uit Kessel) van J.H. Dinkela uit Bedum behaalde het keurschap. “Deze zesjarige merrie is goed ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft al een goede sportklassering voor haar leeftijd.”

Haliana V.O.D.

De genetisch interessante sport-merrie Haliana V.O.D. (Lord Leatherdale uit Zoriana elite IBOP-dres pref prest PROK van Jazz, fokker Ad van Os uit Sprang-Capelle) van J.C. van de Grijp uit Echtenerbrug werd direct elite. “Dit is een royaal ontwikkelde, goed bespierde merrie die correct gebouwd is en wat moderner zou mogen zijn.”

Ephyra

De sterk gebouwde, iets klassieke stamboekmerrie Ephyra (Negro uit Fara van Flemmingh, fokker E. de Brabander uit Kraggenburg) van K. de Jong uit Oudemirdum werd met het sportpredicaat op zak opgewaardeerd naar stermerrie, evenals de voldoende rijtypische Beukenvallei’s Bel Amie (Tuschinski uit Mostara G&M van Wellington, fokker Stal de Beukenvallei uit Leende) van Stal Panser Elema uit Vierhuizen.

Bron: KWPN