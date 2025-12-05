IBOP Velddriel: 86,5 punten voor Mansion-dochter Rulana T

Op de IBOP in Velddriel zijn vandaag 19 dressuurmerries geslaagd. Met negens voor galop, houding&balans en rijd-&bewerkbaarheid kwam de vierjarige Mansion-dochter Rulana T (uit Hulana T elite sport-dres pref PROK van Ampère, fokker C. Twint uit Oost-Graftdijk) van E. Twint uit Willemstad en Dressuurstal Van Baalen uit Brakel uit op 86,5 punten.

KWPN Door

“Deze kwaliteitsvolle merrie werd optimaal, in alle rust voorgesteld. Ze heeft een opvallend goede stap met daarin goed lichaamsgebruik. In draf heeft ze een mooi silhouet, gaat ze bergopwaarts, heeft ze goede afdruk en gedragenheid. Haar galop is actief, met goede beentechniek, afdruk en duidelijk bergopwaartse tendens. Ze overtuigde echt met drie goede gangen met zeer goede houding en balans, en laat zich heel goed rijden”, vertelt Wim Versteeg. Haar moeder Hulana T is in de internationale Lichte Tour uitgebracht door Marlies van Baalen.

Elitemerries

De beoordeling van de in totaal 26 dressuurpaarden lag in handen van Versteeg en Bart Bax. Aan acht merries kenden zij minimaal 80 punten toe. Twee driejarige merries slaagden met 82,5 punten en werden beide elite. Allereerst de NMK-finaliste (4e) She’s A Linda Taonga (Blue Hors Zackerey uit Atilinda M elite IBOP-dres sport-dres pref prest D-OC van Negro) van fokker Stal 104 uit Wijdewormer en mede-geregistreerde MT-Stables uit Kootwijkerbroek. “Deze merrie heeft een actieve, zuivere manier van stappen. Ze draaft met veel buiging in de gewrichten, goede schoudervrijheid, gedragenheid en houding. In galop maakt ze veel sprong, heeft ze goede ruimte en een goede houding. Zeker een opvallend paard met een mooie toekomst voor zich.”

Dat laatste geldt ook voor de Hermès-dochter Si Diva Corieta Texel (uit Diva Corieta Texel elite sport-dres pref prest D-OC van Jazz, fokker Wim van der Linde uit De Cocksdorp) van J&J Invest uit Woerden, die eveneens met 82,5 punten slaagde. “Deze royale merrie heeft een ruime stap met daarin goede schoudervrijheid. Ze draaft met een goede houding, cadans, afdruk en haar achterbeen komt goed tot dragen. In galop heeft ze veel sprong en goede beentechniek.”

80 punten of meer



De Total Hope-dochter Sovi Lena (uit Nova-Lena ster PROK van Everdale) van fokker Myra Dicker-Glaser uit Harskamp scoorde 81 punten. “Ze stapt ruim, zuiver en met lichaamsgebruik. Ze draaft met goede souplesse en schoudervrijheid, en goede beentechniek en gedragenheid. In galop heeft ze goede ruimte en deze sympathieke merrie laat zich heel fijn rijden.”

Twee merries gefokt door C.F. van Mook en geregistreerd op naam van Stal Van Mook uit Alem slaagden met 80 punten en werden beide keur: Silinda M (Negro uit Tilinda M ster PROK van Krack C) en Schumathika M (Livius uit Gumathika M elite IBOP-dres pref PROK van Apache). “Silinda M heeft een stap met goede gelatenheid, draaft met een goede beentechniek en kracht, en galoppeert eveneens met goede beentechniek en ruimte. Ze staat goed aan de hulpen en werd keurig voorgesteld. Schumathika M is een actief stappende merrie, met goede buiging in de gewrichten in draf, en een krachtige en goed gedragen galop. Ook deze aansprekende merrie liet zich al heel fijn rijden en toonde zich heel gehoorzaam.”

Ook met 80 punten slaagden Pamela-Divette (Iconic B uit Kadivette II elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van Governor, fokker A. Bekkers uit Sint-Oedenrode) van J.J. van Campen uit Doetinchem en Naleva (Henkie uit Caleva ster van Wilawander xx) van fokker H.P.J. Bosch uit Loerbeek. “Pamela-Divette heeft een zeer goed lichaamsgebruik in stap, draaft met goede beentechniek en galoppeert bergop, met goede balans en gedragenheid. Ze werd netjes voorgesteld. De zevenjarige Naleva laat zich heel fijn rijden, en viel op met haar zeer goede stap waarin ze actief en zuiver is, en goed lichaamsgebruik liet zien. Ze draaft met een goede beentechniek en achterbeengebruik, en galoppeert met kracht en ruimte.”

Bron: KWPN