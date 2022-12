IBOP Velddriel: topscore van 90,5 voor Hermès-dochter

Op de IBOP in Velddriel beoordeelde inspecteur Bart Bax samen met Marcel Beukers in totaal 22 merries, waarvan er 16 slaagden. Daarvan werden er 12 elite na het behalen van dit IBOP-predicaat. De IBOP in Velddriel kende gister een absolute uitschieter in de driejarige Hermès-dochter Omiek, die uitkwam op maar liefst 90,5 punten.

Uitschieter Omiek (Hermès uit Ceramiek stb PROK van Samarant) van fokker Damy Story uit Rhenoy had eerder op de stamboekkeuring al goede zaken gedaan met een bovenbalk van 80/80 maar deed er nu onder het zadel nog twee schepjes bovenop. “Wát een fantastisch en sympathiek paard! Ze werd heel natuurlijk voorgesteld, is heel ijverig en enorm stabiel voor een driejarige. Ze laat goede overgangen zien en is altijd mooi in evenwicht. Ze stapt goed, ze draaft met veel afdruk, schwung en een goed achterbeengebruik. Ook bij het halsstrekken volgt ze mooi de hand, en blinkt ze uit met haar balans en cadans. Voor de draf én galop hebben we haar een 9,5 gegeven want ook in galop kan ze heel goed schakelen, heeft ze enorm veel balans en kan ze goed op lengte blijven in de hals. Echt een heel compleet dressuurpaard”, is Bart Bax enthousiast.

Goede kwaliteit

De eveneens driejarige Oganita (Jerveaux uit Biganita elite IBOP-dres pref PROK van Uphill) van fokker Joop van Wessel kwam tot een mooi totaal van 82,5 punten. “Deze getalenteerde merrie heeft een actieve stap, waarin ze tact heeft en iets meer lichaamsgebruik zou mogen laten zien. Ze draaft met een goede techniek, goede zelfhouding en veel afdruk. Ze blijft daarin mooi gesloten en ook bij het halsstrekken valt haar goede balans op. In galop heeft ze een goede techniek in het voorbeen en een goed achterbeengebruik, daarin zou ze nog wel iets meer over de rug mogen blijven gaan maar ze liet wel haar kwaliteit zien.”

Met 81,5 punten deed de vierjarige Nina Ricci Q (Franklin uit Capri Sonne van Jetset-D) van fokker Jaap Quartel uit Nagele ook een goed verrichting. “Deze merrie heeft een ruime stap met daarin goede souplesse. Ze zou daarin wel iets actiever mogen zijn. Ze draaft met goede beentechniek, schwung, balans en schakelvermogen, waarbij ze nog aan kracht kan winnen. In galop zien we goede afdruk en sprong, goede souplesse en voldoende bergopwaartse tendens.”

Op precies 80 punten kwam de Kardam’s Whisper-dochter Omatoya (uit Amatoya elite IBOP-dres sport-dres PROK van Don Picardi) van fokker Carla Telussa Baas uit. “Dit is een sympathieke merrie die met veel tritt in de benen beweegt. Ze heeft een actieve, ruime stap waarbij ze meer schoudervrijheid zou mogen hebben. Ze draaft lichtvoetig, met goede techniek en tritt. Daarbij kan ze wat meer houding maken. Datzelfde beeld zien we ook in galop, waarin ze wel goede afdruk en balans heeft. Aansluitend werd zij met 75 punten voor exterieur opgenomen in het stamboek en daarmee gelijk elite.”

