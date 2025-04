Papiamento hoogste score in IBOP tuigpaard Ermelo

Gisterenmiddag behaalden in Ermelo zeven van de negen merries een voldoende voor hun IBOP waarbij er twee merries elite werden en een vijftal werd er definitief keur. Het was de zwarte Papiamento die met 83,5 punten het hoogst scoorde.

De jury werd gevormd door Johan Holties, Wim Versteeg en inspecteur Viggon van Beest en zij konden de hoogste score dus kwijt aan de vijfjarige Papiamento (Reg. A van Lancelot PROK aangewez. van Dylano x Grace Landzicht keur van Aquarel, f. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg) met rijder Mark de Groot. De zwarte is sinds kort in eigendom van de combinatie Egbert Kruiswijk, Cees van der Maat, Thomas van der Weiden en Piet Jan Goes waarbij Mark de merrie zal blijven uitbrengen.

83,5 punten

Papiamento scoorde 83,5 punten bestaande uit 5 x een 8,5 en 2 x een 8, waarbij de cijfers voor front, actie voorbeen en actie achterbeen dubbel tellen. Papiamento heeft inmiddels 19 WP en heeft ook al enkele kampioenschappen behaald. Zij presenteerde zich met hele grote, sterke bewegingen en veel looplust waarbij afdruk en balans ook opvielen. Papiamento kon haar eerder bij stamboekopname verkregen bovenbalkcijfers ex. 68, bew. 64, alg. 66 vandaag inwisselen voor de bovenbalkcijfers ext. 75 en bew. 80 volgens het nieuwe keuringssysteem. Daarbij werd ze voorlopig keur en met de vandaag gescoorde IBOP en doordat haar vader over het PROK predicaat beschikt werd ze meteen definitief keur. Bij stamboekopname worden vanaf dit jaar twee cijfers gegeven te weten een cijfer voor exterieur en een cijfer voor het gemiddelde van de vier cijfers voor front, lichaamsgebruik, actie voorbeen en gebruik achterbeen.

80 punten voor Rosa Lony W

Met het behalen van 80 punten werd de vierjarige voorlopige keurmerrie Rosa Lony W (Cizandro uit Hanneke keur van Atleet, f. Arie van Wijhe sr.), ger. Arie van Wijhe jr. beiden uit ’t Harde definitief keur. Zij was vorig jaar kampioene op de Nationale Tuigpaardendag bij de driejarige merries. Een 8,5, 5 x een 8 en een 7,5 scoorde ze. De merrie was eerst wat gespannen maar eenmaal bezig aan haar showproef kwam er ontspanning en souplesse in haar optreden. Ze nam steeds meer bodem, haar actie voor werd steeds ruimer en hoger en ze maakte er tenslotte een zeer tuigtypische en aansprekende show van.

Jongste

De jongste van het gezelschap was de sympathieke driejarige Symylady (vb PROK van Macho uit Mylady-Silvalina elite van Cizandro, f. Gebr. den Otter uit Bruchem), ger. William Duffy uit Ashby in Amerika. Robbie van Dijk showde deze merrie die vorig jaar Nationaal Kampioene bij de tweejarige merries was. Het werden 78,5 punten (2 x 8,5, drie x een 8, een x 7,5 en een 7) voor haar deftige en attente optreden. Ze werd vervolgens aangeboden voor stamboekopname en daar scoorde ze voor haar zeer fraaie, blije en tuigtypische optreden ex. 80 – bew. 85 waarmee ze voorlopig keur werd. Met haar IBOP en een PROK-predicaat op zak werd deze pas driejarige merrie elite. Moeder Mylady-Silvalina was in handen van haar eigenaar Cees Brouwer vorig jaar Topsportmerrie op de Nationale Tuigpaardendag.

Resatine ook elite

Met 77,5 punten werd de vierjarige voorlopige over een rijk front en een goede voorbeen actie beschikkende keurmerrie Resatine (Fantijn uit Vesatine keur pref van Manno), f/g. Lammert Tel, mede ger. Linda Boelens, beide uit Een in handen van Harry van Middelaar ook elite. 2 x een 8,5, een 8, 3 x maal een 7,5 en een 6,5 maakten haar elite. Moeder Vesatine heeft 63 WP.

Definitief keur

De vierjarige voorlopige keurmerrie Rosaliena van het Rodeland (Cizandro uit Aliena ster pref van Tempelier, f/g. H. van Staveren uit Doornspijk) behaalde in handen van Henk Hammers 76 punten en daarmee wist deze merrie met haar mooie front en haar goede voorbeenactie het definitieve keurschap binnen te halen. De vijfjarige stermerrie Pauliena T (Cizandro uit Darona ster pref van Manno, f. W. A. Toonen uit Alem) van de familie Van Schadewijk uit Deursen-Dennenburg wist voor haar IBOP in handen van Robbie van Dijk, waarbij de merrie een mooi beeld genereerde, 75,5 punten te behalen. Ze werd vervolgens aangeboden met het oog op het behalen van het voorlopige keurschap en dat lukte. Daarmee werd deze merrie met haar hele fraaie front en haar aansprekende model definitief keur. Pauliena T is een volle zus van de naar Amerika verkochte KWPN hengst Hiro-T. Met Mark de Groot aan de leidsels behaalde de vierjarige Rigoletto (vb van Leffe Blond uit Grace Landzicht keur van Aquarel, halfzus van Papiamento) van Hengstenhouderij Landzicht 75 punten. De sterk gebouwde en ook sterk bewegende vos werd vervolgens aangeboden voor stamboekopname en met de bovenbalkcijfers 75-80 werd zij ingeschreven en daarmee keur.

Bron: KWPN