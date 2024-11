55.000 euro voor Emerald-dochter Ohlala in Youhorse.auction

Het tweede deel van de herfstcollectie van Youhorse.auction leverde net als de eerste avond een veilingtopper van 55.000 euro op. In totaal vertrokken 22 paarden naar Duitsland, zo ook de vijfjarige merrie Ohlala die een spannend biedduel ontketende.

Ohlala (Emerald van ’t Ruytershof x Canturo I) evenaarde daarmee de topprijs van New Star (Emir R x Quickstar) die dinsdagavond als duurste verkocht werd. De driejarige merrie Ririsja (Landino VDL x Indoctro) mag hen voor 30.000 euro vergezellen naar Duitsland.

Bijna 120 paarden geveild

Mario Everse is in zijn nopjes met de resultaten van de grootste Youhorse-collectie tot nu toe: “We hebben afgelopen dagen bijna 120 paarden geveild! Veilen blijft altijd spannend, maar zo’n grote collectie deed bij ons de spanning nog eens extra stijgen. We hebben veel terugkerende kopers blij kunnen maken en ook weer veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. De paarden vertrekken naar alle hoeken van de wereld, dat is natuurlijk heel gaaf! We hebben paarden verkocht naar Cyprus, Griekenland, Egypte, de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten en zelfs naar Kirgizië. Bij die laatste moest ik wel even Google Maps raadplegen”, grapt Mario Everse. “We zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen van zowel de inzenders als de kopers van de paarden!”

Tien naar USA, acht naar België

In navolging van de eerste veilingavond, vertrekken na woensdagavond opnieuw veel paarden naar het buitenland. De Verenigde Staten zijn tien toekomsttalenten rijker en acht paarden verhuizen naar België. De vijfjarige ruin O’Railey MH (Jardonnay VDL x Ahorn) werd voor 40.000 euro verkocht naar Tsjechië. De vierjarige ruin Counting Stars Z (Cornado II Z x Cero) viel voor 38.000 euro in Zwitserse handen.

Amerikanen plaatsten het winnende bod van 22.000 euro op de vierjarige hengst Paulus (Liverpool x Ultimo). Twee paarden mogen hun geluk gaan beproeven in Egypte, waaronder de vierjarige Biko (Cornet’s Quaprice x Casalito) die voor 22.000 euro werd afgeslagen. Slechts zes paarden blijven binnen de Nederlandse landgrenzen en dat geeft de sterke invloed uit het buitenland wel aan.

Bron: Persbericht