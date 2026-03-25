Nederlandse dressuurprofessionals lanceren nieuwe veiling

Rom Vermunt, Gert Jan van Olst, Jeroen Witte, Marcel van Manen, Diederik van Silfhout, Jorg van Os, Peter Wetzelaer en Sjoerd van Leeuwen en Sjaak van der Lei slaan de handen ineen met een nieuw initiatief binnen de dressuursport: Dutch Dressage Traders Auction. De veelbelovende collectie is vanaf vandaag te bekijken en geselecteerd door deze groep mannen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de sport en fokkerij.

Met de lancering van de Dutch Dressage Traders Auction bundelt deze groep ervaren professionals hun krachten in een gezamenlijke veiling, gericht op het selecteren en aanbieden van kwalitatieve dressuurpaarden voor de (inter)nationale sport. “Met deze groep geloven wij dat wij altijd in staat om de betere dressuurpaarden te vinden en beschikbaar te stellen voor de dressuursport”, aldus Sjaak van der Lei. De Dutch Dressage Traders Auction is voornemens om enkele veilingen per jaar te organiseren.

Van Lichte Tour-paarden tot aangewezen hengsten

De collectie bestaat uit dertien zorgvuldig geselecteerde paarden, waarbij gelet is op talent, rijdbaarheid en potentie voor de hogere sport. Zo maakt de achtjarige Prix St. Georges-ruin Next Romance (v.For Romance) deel uit van de collectie.

Net zoals de recent aangewezen NRPS-hengst Troubleshooter (v.Indian Rock). Deze hengst wordt nu klaargemaakt voor het NRPS-verrichtingsonderzoek, wat betekent dat u binnenkort een goedgekeurde hengst op stal kunt hebben. Thunder Groll, een zoon van Nalegro, heeft als grootmoeder de moeder van de Grand Prix-hengst Inclusive.

Grand Prix-nazaten

De broer van de moeder van Desperado-zoon Tucky loopt in Amerika succesvol Grand Prix, de moederlijn van Vjento D’Hillco (v.Kjento) bracht meerdere goedgekeurde hengsten. De zoon van Nashville Star, Tonic, komt rechtstreeks uit de grootmoeder van het beroemde paard Imothep. De enige merrie in het gezelschap is Sara Michaella BB, een dochter van de Grand Prix-hengst Kyton. Deze merrie is recent onder het zadel en laat heel veel kwaliteiten zien.

Try-outs

Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om paarden voorafgaand aan de veiling zelf te proberen. Per paard zijn de contactgegevens van de verantwoordelijke DDT-partner beschikbaar, zodat direct een afspraak kan worden ingepland.

Veiling sluit 2 april

De collectie staat online, bieden start maandag 30 maart en de veiling loopt af op donderdag 2 april vanaf 20.00 uur. Voor vragen over de veiling kunt u contact opnemen met Sjaak van der Lei. Wanneer u vragen heeft over een van de veilingpaarden kunt u direct contact opnemen met de betreffende selecteur.

Klik hier voor de volledige collectie

Bron: Persbericht