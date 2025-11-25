PS Online: 168.000 euro voor tweejarige Va Bene x Foundation

Volare PS (v. Va Bene). Foto: still Youtube.com
Door Ellen Liem

Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van vijftien 2,5-jarige dressuurhengsten onder de hamer. Drie daarvan brachten meer dan 100.000 euro op met als veilingtopper Volare PS (Va Bene x Foundation). Deze kleinzoon van Sir Donnerhall-dochter Gesina, die al tien goedgekeurde zonen bracht, blijft voor 168.000 euro in Duitsland.

