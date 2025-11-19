Tweejarige Despacito x Bon Coeur veilingtopper in Westfalen

Westfalen veilde maandag een collectie jonge paarden en drachtige fokmerries waarvan acht paarden 10.000 euro en meer opleverden. Het meeste geld werd betaald voor Daydream (Despacito x Bon Coeur). Deze tweejarige hengst van Mathieu Beckmann werd voor 22.500 euro afgeslagen aan een koper uit Duitsland.
De werd door uit met een Unicorn Franziskus). geboden Flying (Floriscount Op koper een trok deze op duurste tweejarige maar langste x het Nederlanders na ook hengst was euro eind. aan Zwitserland 17.000
springpaard Duurste
Deze Daaronder Duitsland. 12.500 in paarden hengst op. euro tweejarige brachten springgefokte Twee x Arpeggio). H Clyde blijft (Cornado I
inzendingen Nederlandse
Chique tweejarige euro. Duitsland Noortje (Nyrocco x De een biedingen Radstake op Millennium) Don euro hengst Toto 8.000 van inzending Nederlandse 12.500 Vaderland-zoon Nebraska de van voor Veron) een de Voor aan uit Nederlands tweejarige Wilting x Duitsland. hengst koper van bood werd tweejarige eigendom. Reesink Très Star in voor euro. uit liepen Herma Primaire) tot De de 8.750 (mv. (Nashville RZ koper blijft Ook afgeslagen
Fokmerries
in Duitsland. euro werd elfjarige blijft was van Van en Christ) N Deze Sydney drachtige (Sorento duurste. 7.000 fokmerries merrie, voor vijf de de Tesoro, drachtig x aangeboden afgeslagen
6.000 en euro ruim 10.000 bijna Gemiddeld
werden op fokmerries met Hier van 9.889 18 vijf eigenaar. het drie Van er paarden euro. jonge gemiddelde de van 27 Van de verkocht 6.167 er kwam gemiddelde euro. een prijs wisselden
https://www.youtube.com/watch?v=TK0eiZRsfHc
https://www.youtube.com/watch?v=xqgFpDwSKGI
collectie Volledige
Alle prijzen
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.