Vierjarige Total Hope-ruin veilingtopper bij PS Online

Ellen Liem
Isabel Freese met Total Hope OLD Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Op de vanavond afgesloten online veiling van Paul Schockemöhle kwam een collectie van tien dressuurpaarden onder de hamer. Twee paarden brachten meer dan een ton op met als veilingtopper Tattoo PS (Total Hope x Vivaldi). Deze vierjarige ruin, uit de moederlijn van Grand Prix-paarden Zantana RS2, Total US en Dante US, werd afgeslagen voor 129.500 euro en gaat naar de Verenigde Staten.

