Suus Kuyten over nieuw concept: ‘Als iets mijn naam draagt, moet het ook écht mijn favoriet zijn’

Met die gedachte lanceert Suus Kuyten SK Favorite: een nieuw, maandelijks veilingconcept binnen Suus Kuyten Auctions. Waar in december traditioneel de jaarlijkse live veiling plaatsvindt, kiest zij nu bewust voor een volgende stap. Vanaf dit voorjaar wordt iedere maand één zorgvuldig geselecteerd embryo, veulen of springpaard online aangeboden.

Geen uitgebreide collectie, maar volledige focus op één veilinglot. “De markt ontwikkelt zich continu,” zegt Suus. “Klanten oriënteren zich het hele jaar door. Met SK Favorite kan ik hen blijven bedienen, zonder in te leveren op exclusiviteit. Ik wil alleen aanbieden waar ik zelf volledig achter sta. Dat betekent scherp selecteren en durven kiezen.”

Visie vertaalt zich

De eerste editie onderstreept die visie direct. Het betreft een embryo uit de invloedrijke merrielijn van Fragance de Chalus, een naam die in de internationale springsport al decennialang staat voor prestaties op het hoogste niveau. Fragance de Chalus verwierf internationale bekendheid als moeder van de 1.60m-hengsten Mylord Carthago, Bamako de Muze en Norton d’Eole. Daarnaast bracht zij meerdere 1.50/1.55m-paarden, waaronder Arc en Ciel de Muze, Hugh Grant de Muze, Jolly Mome en Iorio. Ook in de tweede generatie is haar invloed nadrukkelijk aanwezig. Topspringpaarden als Ego van Orti, Jaguar vd Berghoeve, Théodore Manciais, Elouise de Muze, Evita van ’t Zoggehof, Queen Girl Kervec en Tin Tin de la Pomme voeren haar genetica en bevestigen de kracht van deze stam.

Halfbroer- of zus van gevestigde veilingsuccessen

De directe moeder van dit embryo bouwt voort op deze lijn en staat zelf aan de basis van meerdere opvallend goed verkochte nakomelingen. High Class L3B Z (v.Heartbreaker, 2021) werd verkocht voor 52.000 euro, Sagrance L3B (v.Bisquet Balou van de Mispelaere, 2018) realiseerde 34.000 euro, net zoals Carina SD Z (v Cornet Obolensky, 2022). Excellente L3B (v.Echo van ’t Spieveld, 2023) werd verkocht voor 26.000 euro. Dit embryo is een halfbroer of -zus van deze nog jonge paarden.

Gouden Ermitage Kalone

Voor het vaderschap tekent 5*-Grand Prix-winnaar Ermitage Kalone. Onder Gilles Thomas ontwikkelde de Catoki-zoon zich tot een vaste waarde op het hoogste niveau, met onder meer teamgoud en individueel brons op het Europees kampioenschap afgelopen zomer. Zijn oudste nakomelingen maken inmiddels hun opmars op 1.40/1.45m-niveau. Met deze combinatie komen bewezen 1.60m-prestaties aan beide zijden van de pedigree samen, gekoppeld aan een moederlijn die zich ook in recente generaties commercieel sterk heeft laten zien.

Gilles Thomas met Ermitage Kalone Foto: Dirk Caremans

Betrokken vanaf het begin

Voor de koper betekent investeren in dit embryo dat hij of zij vanaf het allereerste moment betrokken is bij de ontwikkeling van een veelbelovend sportpaard uit één van de meest gerespecteerde lijnen in de moderne springsport. Suus Kuyten heeft dit embryo persoonlijk geselecteerd en het traject begeleid met dezelfde aandacht en passie als voor haar eigen stal. Het ongeboren veulen wordt in maart 2026 verwacht.

Bied mee

Bieden op deze eerste SK Favorite is mogelijk van vrijdag 27 februari tot en met maandag 2 maart via het online platform van Suus Kuyten Auctions. Meer informatie en registratie via www.suuskuytenauctions.com.

Collectie