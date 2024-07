Extreme US-zoon met 6500 euro duurste in eerste KWPN Online Veulenveiling

In de eerste KWPN Online Veulenveiling van dit seizoen werd het zwarte hengstveulen Ukk BB (v. Extreme US) met 6500 euro het duurst afgeslagen veulen. Het fokproduct van K.S. Barsch vertrekt naar Zwitserland.

Vanavond kwamen op de veiling 14 dressuurgefokte veulens en 3 springgefokte veulens onder de hamer. Er was veel buitenlandse belangstelling voor de veulens. Ze werden verkocht naar Zweden, Nederland, Frankrijk, België en Zwitserland.

6000 euro

Het veulen wat het tweede geld opbracht was Uriël du Sinaa (v. Zirocco Blue VDL). Het merrieveulen, dat gefokt is door M. Hageman, ging van de hand voor 6000 euro en werd gekocht door Zweedse kopers.

Extreme US-bloed populair

Het bloed van Extreme US was in deze veiling populair. Het hengstveulen Unisono d’Endy US (v. Extreme US) leverde 4750 euro op. Franse kopers kregen het fokproduct van Unlimited Stables in handen. Er was ook nog een derde veulen van Extreme US, die in deze veiling aangeboden werd. Het hengstveulen Urlando RH blijft voor 3500 euro in Nederland en werd gefokt door A.M.H. Roza.

Bron: Horses.nl