KWPN-vrienden delen ‘fokkerspremies’ uit op hengstenkeuring

Als blijk van waardering en stimulans voor de fokkerij gaan de ‘Vrienden van het KWPN’ tijdens de KWPN Stallion Show fokkerspremies uitreiken aan diverse succesvolle fokkers. Er is ruim 35.000 euro beschikbaar, zo maakt het stamboek bekend.

Veel fokkers verkopen hun paard als jong dier. Vaak is het vervolgens niet de fokker, maar zijn het ruiters, handelaren en eigenaren die investeren en geld verdienen aan deze paarden. De KWPN-fokkers pleiten al jaren voor fokkerspremies en hebben dit het afgelopen jaar opnieuw aangekaart via de fokkerscafés. Het KWPN ging serieus op zoek naar mogelijkheden.

Businessclub

Eind vorig jaar werd gepolst of er interesse was in een businessclub, waarbij een groot deel van de inleg zou terugvloeien naar de fokkers in de vorm van fokkers­premies. Het ging sneller dan verwacht en op donderdag 19 december 2019 werd de stichting ‘Vrienden van het KWPN’ opgericht. Circa 30 ‘Vrienden’ hebben zich al verenigd, waardoor de allereerste fokkerspremies tijdens de KWPN Stallion Show kunnen worden uitgereikt. De ‘Vrienden van’ is een stichting van het KWPN met een eigen bestuur. Voorzitter van het Algemeen Bestuur van het KWPN, Andries van Daalen, heeft zitting in dit nieuwe stichtingsbestuur als voorzitter. En ook de penningmeester van het Algemeen Bestuur, Berlinde Middelbrink, bekleedt deze zelfde functie voor de ‘Vrienden van’. Theo Driessen is de secretaris en Bert van Kooten maakt het bestuur voorlopig – er is nog een vacature – compleet als bestuurslid. Beide heren zijn tevens ‘Vriend van het KWPN’.

Bloemetje te summier

Theo Driessen: “De fokkers in Nederland krijgen weinig waardering. Een fokker staat vaak met lege handen. Wanneer een veulen wordt verkocht, dan ontvangt de fokker als deze goed presteert af en toe wel eens een bloemetje bij een huldiging of prijsuitreiking. Maar dat is veel te summier. Deze fokkers zouden zoveel meer waardering moeten krijgen, we moeten ze ondersteunen en omarmen”. Ook Bert van Kooten beaamt dit: “De paardenindustrie in Nederland heeft er baat bij als deze fokkers door blijven gaan met fokken, het is belangrijk om de fokkerij aan de gang te houden. Het belonen van deze fokkers met fokkerspremies en ze op deze manier waarderen, dat is het doel. Het KWPN is er maar voor één ding en dat zijn haar leden.”

Minimaal 50% voor de fokkers

Minimaal 50% van de inleg voor de businessclub ‘Vrienden van het KWPN’ komt rechtstreeks ten goede aan de fokkers via fokkerspremies. Het restant van de inleg wordt gebruikt om bijeenkomsten te organiseren waar de Vrienden elkaar kunnen ontmoeten. Zo hebben de ‘Vrienden van’ tijdens de KWPN Stallion Show vier dagen lang toegang tot een skybox, vindt er in de loop van het jaar een bezoek plaats aan een groot evenement of hippisch bedrijf en wordt er een diner georganiseerd. Blijft er geld over? Dan komt dat bij de fokkerspremies voor het jaar daarop. “Hoofddoel van de Vrienden van het KWPN zijn de fokkerspremies, de businessclub eromheen is mooi mee­genomen. Het is altijd leuk om nieuwe contacten op te doen en met elkaar te sparren”, vervolgt Bert van Kooten. “De paardenwereld is maar klein en je hebt elkaar nodig, samen kom je verder”, vervolgt Theo Driessen.

Wie krijgen een premie?

Tijdens de KWPN Stallion Show ontvangen alle fokkers van de premiehengsten, dressuur, springen en Gelders paard, een cheque en in het geval van de tuigpaardhengsten betreft het hier de fokker van de kampioen en de reservekampioen. Ook aan de fokkers van de beste KWPN-paarden van de WBFSH worden fokkerspremies uitgereikt, net zoals aan de fokkers van de winnaars van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur en de Blom Hengstencompetitie Springen van de klasse L, M en Z en de fokker van de winnaar van de Oregon Trofee. In totaal wordt er op de KWPN Stallion Show meer dan 35.000 euro aan fokkers­premies uitgereikt.

De volgende premies komen vrij op de KWPN-Kampioenschappen in augustus. Ook de fokkers van de KWPN’ers die medailles winnen op het WK Jonge Dressuur-, Spring- en Eventingpaarden ontvangen een fokkerspremie. “Het verdelen van de fokkerspremies in de volle breedte, dat vinden wij ontzettend belangrijk”, besluit Bert van Kooten.

Bron: KWPN / Horses.nl