KWPN-hengst Janeiro verkocht, Highlander gecastreerd

Stal Schep heeft de KWPN-hengst Janeiro (Arezzo VDL x Arizona) verkocht. De vierjarige vos-hengst, die in het KWPN Voorjaarsonderzoek 2017 naar 82 punten liep, zet zijn carrière in Groot-Brittannië voort. De KWPN-goedgekeurde Highlander (Numero Uno x Vingino) werd onlangs gecastreerd, maar blijft bij Stal Schep als sportpaard.

Janeiro werd het afgelopen jaar uitgebracht door Bart Lips en behaalde meerdere goede resultaten in jonge paarden-rubrieken. Zo eindigde het duo in Moergestel op de tweede plaats bij de vierjarigen.

Highlander gecastreerd

Naast Janeiro en de eerder verkochte Houdini (Diamant de Semilly x Emilion) is ook Highlander niet meer via vers sperma beschikbaar. “Jonge hengsten krijgen erg weinig merries aangeboden, waardoor we besloten hebben Highlander te castreren”, vertelt Marijke Miltenburg. De focus ligt nu volledig op de sport.

Bron: Stal Schep/Horses.nl