GFE investeert in jonge Kannan

Voor 95.000 werd de enige premiehengst van het Select Sale-gezelschap, Mr Cornet VG die met een wildcard werd toegevoegd aan de veiling, niet gegund. De veilingtopper werd dus Macho Man (Kannan x Numero Uno). Voor 72.000 euro werd de aangewezen hengst gekocht door Groupe France Elevage (2/3) en Sjaak van der Lei (1/3).

Fabrice Paris, administrateur bij GFE en fokker van Zirocco Blue, is één van de twee mannen uit Frankrijk die zijn oog heeft laten vallen op de jonge Kannan. Volgens Sjaak van der Lei, die het woord mag doen, waren ze niet specifiek op zoek naar een Kannan. “Toen we deze hengst gisteren zagen springen was het gelijk: die moeten we hebben.” Paris geeft aan dat er een prettige samenwerking is met Van der Lei. “De hengst blijft in Nederland bij Sjaak”, vertelt hij. Van der Lei: “Hij wordt zadelmak gemaakt en gaat, als het allemaal goed gaat, naar het verrichtingsonderzoek. Daarna kijken we verder.”

Hardwell-zoon brengt tweede geld op

Met 36.000 euro werd de aangewezen Mister Sonderbygaard (Hardwell x Up to date) de één na duurste hengst in de veiling. Drie hengsten werden geveild voor 30.000 euro. Daaronder de aangewezen Risque-Tout 55 (Diamant de Semilly x Toulon).

Meer volgt

De prijzen

66 Mr Cornet VG (Cornet Obolensky x Indoctro) – niet gegund (voor 95.000 euro)

77 Risque-Tout 55 (Diamant de Semilly x Toulon) – 30.000 euro

133 Minster Sonderbygaard (Hardwell x Up to date) – 36.000 euro

179 Macho Man (Kannan x Numero Uno) – 72.000 euro

209 Merlijn H (Up to date x Caretino) – 26.000 euro

14 Monaco Baraka (Berlin x Oramé) – 30.000 euro

41 Chaperon RV Z (Cicero Z van Paemel x Grand Pilot I) – 21.000 euro

46 Meilleur Tarpania (Comme il faut x Nabab de Reve) – 15.000 euro

49 Mister Jones (Comme il faut x Quinta Real) – 26.000 euro

72 Manhattan (Dakar VDL x Calvados) – 12.000 euro

74 Marillion V&V (Dallas VDL x Fuego du Prelet) – 28.000 euro

106 For Ever (For Pleasure x Cassini I) – 30.000 euro

135 Martino (Harley VDL x Verdi) – 16.000 euro

140 Maestro (Haynes GH x Zirocco Blue VDL) – 22.000 euro

161 Milancinthe D. (Impressive VDL x Zavall VDL) – 24.000 euro

177 Matcho-R-des Fontaines (Jumpy des Fontaines x Democraat) – 12.000 euro

183 Marvin (L’Arc de Triomphe x Quick Star) – 14.000 euro

186 Maccan DDH (Lord Sandro x Mr. Blue) –

207 My Touch (Untouchable x Ahorn) – 14.000 euro

230 M.Ruggeri (Gerardus x Lexicon) – 13.000 euro