Einde nabij voor KWPN-voorjaarsonderzoek?

In de zadelpresentatie voor het KWPN-voorjaarsverrichtingsonderzoek werden vorige week woensdag slechts vijf springhengsten en twee dressuurhengsten gepresenteerd. Eén dressuurhengst bleef met een veterinaire verklaring afwezig en mag zich weer presenteren bij de aanlevering op 23 februari. Dan kunnen er ook nog twee oudere aangewezen springhengsten toegevoegd worden.

Jacquelien van Tartwijk Door

Maar met maximaal tien hengsten beginnen aan het onderzoek lijkt, als je bedenkt dat veel stallen leeg blijven en de jury (plus vervanger) steeds voor slechts een paar hengsten moet komen opdraven, verre van rendabel.

Hoe dan ook, Paardenkrantfotograaf Jacquelien van Tartwijk was aanwezig bij de presentatie om de hengsten in actie en het randgebeuren vast te leggen. Bekijk een fotoserie in de Paardenkrant van deze week.

