VO Tuigpaarden: Startlijst tweede keer voorrijden gepubliceerd

Op de tweede keer voorrijden neemt de hengstenkeuringscommissie de uitwerking van de adviezen mee die zijn gegeven bij de eerste keer voorrijden, wat vorige week donderdag plaats vond. Ook kunnen er eventueel beslissingen worden genomen wat de aanlevering van het verrichtingsonderzoek betreft.

Maandag 23 september vindt de tweede keer voorrijden van de tuigpaardhengsten plaats. Tien hengsten laten zich voor de tweede keer in tuig beoordelen door de hengstenkeuringscommissie. De paarden worden door hun eigen rijder voorgesteld.

Verrichtingsonderzoek

De aanlevering voor het verrichtingsonderzoek vindt plaats op maandag 30 september. Zaterdag 12 oktober is de tussenbeoordeling en op zaterdag 26 oktober is de eindpresentatie van de tuigpaardhengsten gepland met aansluitend de IBOP voor merries.

Starttijden

Vanaf 13.00 uur worden de tuigpaardhengsten aangespannen gepresenteerd op de Pavo-baan van de KNHS. Rond 14.30 uur verschijnt de laatste hengst in de baan. Na het voorrijden van iedere hengst vindt een kort overleg met de geregistreerden in de baan plaats, net zoals bij de eerste keer voorrijden. Publiek is van harte welkom om te komen kijken.

Startlijst

Bron: KWPN