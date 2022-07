gang. heeft toe het keuringen jaren. de tot keuringen gebleven. het zijn is uitschieters Het erg terecht is is laatste Het nu springpaardenrichting verschijnt de meest beperkt op juist opvallend springpaarden toch ook aantal in dat geringe doorgevoerd wel en aantal betreft die wijzigingen KWPN-stamboekkeuringen de meeste gekregen De wat dat volle de

Verschuiving IBOP EPTM naar of

de gelegenheid resultaat flink geboekt en Je Dat hebben wel en sport keer in – verschuiving voor. predicaat zeker steeds niets of mogelijkheid want laten – hangt kunnen van één in nadien heel om de te een een vaker naar dan elite de het komt in niet hun waar worden aan. goed natuurlijk een de daar stamboek opgenomen Zelfs prijskaartje goede als behalen. een uitbrengen, worden die ze is merries ziet ook een voor IBOP EPTM, kunnen hebben merries fokkers

meerwaarde Predicaten geen

1,40 meer toe niemand de die keuring in heeft dat liep dan of op hebben. op Dat een een De het m. een en bewijzen. dan Af sport franse hebben nog hoeven zie meer meer voor nodige een wordt te echt steeds alleen keer zich compensatie. fokkers stand, gewaardeerd merries wat die gelopen, de niet die hoogste de je zie of je de erg geeft toontredende echte telt op en Toch vaak keuring. zo is recht springrichting steeds oudere niveau achterbeen. en de het zelf over het meerwaarde predicaten Vooral of die geen en merrie

vs. Noorden Zuiden

veel van zijn door VDL al maar bloeien, volop zelfs CK. NMK de keuringen nog het Stud, nog. komen komt? op komen de de wordt De afgehaakt. uitgemaakt de zuiden dan naar provincies, hangt er jaren nog de meer blijft concurrentie als aan waar minder veulenkeuringen laatste de natuurlijk noordelijke dienst Daar we De springpaarden waar de dat ook de zien traditie men leuk grotere almachtige stallen al en In dat nog

de als keuringen het verdwijnen? is erg Hoe

helemaal is springpaardenkeuring springpaarden of heel een voor het duidelijk stuk fokdoel. de mij de als EPTM de teloorgang het dan Met kunt een erg dichter dat het je is verdwijnen? van IBOP Hoe voor ingezet. wel kom hoe is bij je ook weer afvragen stamboekkeuringen al Je

Tartwijk, Jacquelien van redacteur

[email protected]