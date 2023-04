Drie sterpredicaten op thuiskeuring Groningen

Van de negen beoordeelde paarden op de thuiskeuringen vandaag in Groningen kon inspecteur Wim Versteeg aan acht minimaal 70 punten voor exterieur toekennen. Dat leverde voor drie paarden het sterpredicaat op. Dat zijn Lancier (Glock’s Toto Jr. x Rousseau), Groxy (Charmeur x Metall) en Kiek ’m (El Clarimo x Indoctro).

“Het was een mooie dag vandaag. Alle paarden zijn in het stamboek opgenomen en acht van de negen kregen 70 of 75 punten voor exterieur.” Voor twee merries en een ruin leverde dat het sterpredicaat op. Zij hadden reeds het sportpredicaat op zak.

Lancier

Met 75 punten voor exterieur werd Lancier (Glock’s Toto Jr. uit Zaire elite sport-dres PROK van Rousseau, fokker M.J. Bos Moor uit Monster) van Stal Fan Bokkum uit Nes ster. Hij is geklasseerd op Z2-niveau. “Dit is een langgelijnde, aansprekende ruin met veel front. Hij heeft een sterke en goed bespierde bovenlijn en een mooie schoft-/schouderpartij. Op het straatje liet hij een goede bewegingsafloop zien”, vertelt Wim Versteeg.

Groxy

De Charmeur-dochter Groxy (uit Roxy keur van Metall) van fokker E. Arkies uit Oldekerk verdiende het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. Ook zij is door middel van prestaties op Z2-niveau sport verklaard. “Dit is een charmante merrie met bloeduitstraling en een goed gevormde hals. Ze is ruim voldoende langgelijnd en heeft correct fundament.”

Kiek ’m

Tot slot de 1.35m-geklasseerde merrie Kiek ’m (El Clarimo uit Waldie H stb prest van Indoctro, fokker J. Otten uit Hoogersmilde) van W.G. Hut uit Nuis. “Ook deze merrie kreeg 70 punten voor exterieur. Het is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie van 1,65 m, met bloeduitstraling en een correcte bewegingsvorm.” Eerder slaagde deze merrie al voor de IBOP met 75 punten.

Bron: KWPN