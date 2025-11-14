EPTM: 83,5 punten voor dochters van Livius, Zirocco Blue VDL en Lambada Shake AG

Op het EPTM-examen behaalden twaalf merries een score van 80 punten of meer. De hoogste score bij de dressuurmerries ging naar de Livius-dochter Silhouette, die op 83,5 punten uitkwam. Bij de springmerries werd dezelfde topscore toegekend aan Oceane (v. Zirocco Blue VDL) en Sarina (v. Lambada Shake AG).

KWPN Door

Inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers beoordeelden in totaal veertig paarden: achttien dressuurmerries en 22 springmerries. Dit EPTM-examen was de zesde en tevens laatste van dit jaar.

Topscoorders

Silhouette (Livius x Ampère, fokker E.T. ten Bosch) behaalde met haar fijne rij- en bewerkbaarheid en aansprekende aanleuning de hoogste dressuurscore. Marcel Beukers licht toe: “Ze heeft veel souplesse en draaft en galoppeert met veel afdruk en techniek.” Daarnaast nam deze merrie dit jaar deel aan de Nationale Merriekeuring.

36 Silhouette (Livius x Gipsy) Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Bij de springmerries noteerden Oceane (Zirocco Blue VDL x Comme il faut, fokker A.C. van der Peijl) en Sarina (Lambada Shake AG x Etoulon, fokker Familie Henstra) eveneens 83,5 punten. “Oceane was zeer constant tijdens de opleidingsperiode, ze heeft veel reflexen en atletisch vermogen. Sarina is een atletische merrie met veel rek en vermogen, die altijd mooi met de schoft omhoog springt.”

4 Sarina (Lambada Shake AG x Larina) Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Dressuurmerries

Sky Utopia (Las Vegas x Special D, fokker J. Hol) liep met haar lichtvoetige bewegingen naar een fraaie 83 punten. “Ze heeft een actieve stap met veel ruimte en laat in draf en galop veel techniek zien”. De Sir Donnerhall I-dochter Sadira Zee T (mv. Jazz, fokker A.M.T. Toonen Arts) scoorde 80,5 punten dankzij haar goede stap door het lichaam en de balans in galop.

Keurpredicaat

Salinora SDB (First Lewis x Sandreo, fokker J.P.I. Boers) behaalde 80 punten en viel op door haar expressieve voorbeen. Met 75 punten voor exterieur werd zij bovendien keur verklaard. Ook Sweety (Don Schufro x Fürst Heinrich, fokker C. Kuin) ontving met 80 exterieurpunten het keurpredicaat. Het examen kon zij wegens omstandigheden niet lopen, maar op basis van de eerdere tussenbeoordelingen kreeg zij een eindscore van 80 punten.

Springresultaten

Showminka GP (Mr. Cornet de Regor x Warrant, fokker G.J. van de Pol) sprong met veel lichaamsgebruik naar een score van 83 punten. “Een atletisch gebouwde merrie die met veel souplesse galoppeert en met veel lichaamsgebruik springt”. Sygane (Carrera VDL x Corland, fokker P.H. Panman) kwam uit op 81,5 punten met haar voorzichtige manier van springen en goede overzicht. Seline GP (Chacco Blue x Kannan, fokker G.J. van de Pol) liet met haar ruime galop en atletische vermogen 80,5 punten noteren.

8 Showminka GP (Cornet de Regor x Warrant) Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

Goede techniek

De steeds sterker wordende Shakira BMH (Inaico VDL x Dakar VDL, fokker W. van der Bij) scoorde 80 punten dankzij haar toenemende afdruk en goede manier van springen. De grootramige Wenona van de Heffinck (Riesling van ’t Roosakker x Chacco Blue, fokker Van de Heffinck BVBA) liet gedurende het traject een positieve ontwikkeling zien. “Ze sprong steeds mooier naar boven en toonde veel techniek”. Met 80 punten rondde zij het examen af.

Bron: KWPN, bewerkt door Horses.nl