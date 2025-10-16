Familie Gerritsen zet in op karakter en het fokken van elitemerries

Het waren twee vosmerries uit dezelfde fokstal, met ook nog eens praktisch dezelfde aftekeningen die vorige week dinsdag op de IBOP in Oosteind de show stalen. Het tweetal van de familie Gerritsen liep onder het zadel van Gerrel Vink naar 84 en 81,5 punten. Soblige G (My Blue Hors Santiano x Bordeaux) was met deze 84 punten de topper van de dag. De 81,5 punten waren voor stalgenootje Santorini G (Desperado x In Style). Naast hun kleur en aftekeningen, hebben beide merries ook dezelfde basis. Allebei komen ze voort uit de stam die eerder al het internationaal bekende Grand Prix-paard Fame (v. Bordeaux, Carl Hester) opleverde.

Mildred Gelling: ‘Eerste keer het hele traject en drie keer prijs’

Een paar jaar geleden besloot Mildred Gelling uit Dedemsvaart om het hele traject – van veulen tot driejarige met keuringen en alles er op en er aan – aan te gaan. Het resultaat tot nu toe: twee elitemerries en één voorlopig keurmerrie. Eén van de elitemerries is Split Second (McLaren x Havidoff), die afgelopen vrijdag naar de hoogste score liep in de IBOP van Sonnega.

