Ferdeaux-dochter Novalida v/d Waalsehoeve topscoorder in IBOP Oosteind

Op de IBOP vandaag in Oosteind scoorden acht merries boven de 80 punten, waarvan een met 85 punten. Die topscoorder was Novalida v/d Waalsehoeve (Ferdeaux x Westenwind) van fokker Wendy Plomp onder amazone Kim Noordijk.

Van de 30 beoordeelde paarden slaagden er 23. In totaal konden 20 merries na afloop van de IBOP worden bevorderd tot keur of elite. In totaal werden 17 merries aangeboden voor stamboekopname, waarvan er 15 met minimaal één predicaat huiswaarts keerden.

Novalida v/d Waalsehoeve

Met 85 punten was Novalida van de Waalsehoeve (Ferdeaux uit Estalida van de Waalsehoeve stb sport-dres PROK van Westenwind) van fokker W. Plomp uit Tull en ’t Waal de best scorende merrie. “Deze merrie behaalde 8,5’en voor alle onderdelen. Het is een heel compleet dressuurpaard, met veel front, veel uitstraling en ze werd op een natuurlijke manier voorgesteld. Ze beweegt met veel beentechniek en veel gemak in de oefeningen en overgangen”, vertelt inspecteur Bart Bax die samen met Marian Dorresteijn de jury vormde. “Ze stapt actief, met goede ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft met goede houding en balans, en kan daarin al goed schakelen. Die goede houding zagen we ook terug in galop, waarin ze ook goede afdruk heeft.”

Olympevanck PP

Met 84 punten deed ook de Glock’s Toto Jr.-dochter Olympevanck PP (uit de Lichte Tour-merrie Annevanck elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Münchhausen) van Stal Poppelaars een goede verrichting. “Dit is een vlijtige merrie die met correcte aanleuning werd voorgesteld en goede overgangen liet zien. Ze stapt met goede tact en lichaamsgebruik, draaft met goede beentechiek, buiging in het achterbeen en kon daarin nog iets meer gedragenheid tonen. Ze galoppeert met goede tact, bergop, goed gedragen op het achterbeen en goed schakelvermogen. Deze merrie kreeg aansluitend 85 punten voor exterieur, waardoor ze gelijk elite werd. Olympevanck PP staat goed in het rechthoeksmodel, is sterk gebouwd, heeft een goede schoft-/schouderpartij en een sterke bovenlijn.”

Phylou

De Totilas-dochter Phylou (uit Kylou elite IBOP-dres D-OC van Ferguson) van fokker P.A. van den Berg uit Maurik en mede-geregistreerde Gerrel Vink uit Maurik kwam uit op 83,5 punten en werd exterieurmatig opgewaardeerd naar 75 punten voor exterieur. “Daarmee werd zij elite. Het is een sterk gebouwde merrie die met goede houding beweegt en voor een driejarige zich al heel stabiel laat rijden. Ze stapt met goede tact, lichaamsgebruik en een krachtig achterbeen. Dat goede achterbeengebruik heeft ze ook in draf, waarin ze goede beentechniek laat zien. Ze galoppeert met veel balans, een goed achterbeengebruik en bergopwaartse tendens.”

Palinda

Met een 9 voor rijdbaarheid kwam de driejarige Palinda (Fürst Dior uit Jalinda ster D-OC van Charmeur) van fokker F. Swanenberg uit Nuland uit op 83 punten. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met mooie voorhand. Ze liet een ontspannen verrichting zien en maakt een ongecompliceerde indruk. Ze heeft veel balans en toonde goede overgangen. Ze stapt met goede tact en lichaamsgebruik. In draf heeft ze een correcte techniek en zou ze iets meer gesloten in het achterbeen mogen blijven. In galop heeft ze goede houding en balans, veel gemak en kan ze goed schakelen. Daarbij laat ze zich heel goed rijden en maakte ze een sympathieke indruk.” Met 75/85 werd deze register A-merrie, wanneer ze aan de aanvullende eisen voldaan heeft, direct keur.

Twee uit zelfde moeder

Uit dezelfde moeder als de met 84 punten beloonde Olympevanck PP deed ook Pinky Promise PP (Blue Hors St.Schufro uit Annevanck elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Münchhausen) van Stal Poppelaars een goede verrichting. Zij kwam uit op 82,5 punten, en werd met 80 punten voor exterieur in het stamboek opgenomen en keur verklaard. “Een imponerende merrie met veel ‘go’, en goede beentechniek. Ze is scherp en dat zat haar soms nog iets in de weg. Ze heeft goede tact in stap en was na de overgangen iedere keer gelijk mooi ontspannen. In draf heeft ze goede beentechniek, een goed achterbeengebruik en zou ze iets meer gelaten mogen blijven. De galop heeft goede tact, beentechniek en daarin bleef ze nog iets hoog in het kruis.”

Paulina

Met 81,5 punten liep Paulina (Kjento uit Larah Ubaulina elite IBOP-dres PROK van UB40, fokker A. Harteveld uit Pijnacker) van L.J. Hogendoorn uit Pijnacker naar het elitepredicaat. “Dit is een sympathieke, vlijtige merrie met goede beentechniek in beweging. Ze stapt ruim en goed vanuit de schouder. Ze draaft actief, met goede beentechniek en mag daarin nog wat meer kracht ontwikkelen. In galop beweegt ze goed met de schoft naar boven, heeft ze goede tact en goede houding. Daarbij werd ze mooi voorwaarts voorgesteld.”

Pearl P

Twee merries kwamen uit op 80,5 punten waaronder Pearl P (Fürst Dior uit Khadija keur IBOP-dres van Everdale) van fokker E.M. Pos uit Boekel. “Deze merrie had een mooie constante cijferlijst en werd mooi van achter naar voren gereden voorgesteld. Ze stapt actief, met goede ruimte en kan daarin iets meer buiging in het achterbeen hebben. Ze draaft lichtvoetig en met goede tact. In galop heeft ze goede sprong en afdruk, en zou ze zich nog iets losser in de bovenlijn mogen laten.”

Danciana

Ook de Danciano-dochter Danciana (uit Fabienne van Florestan I) van L.C.W. Cieri-Welch uit Reno slaagde met 80,5 punten en werd ster/keur verklaard met 75 punten voor exterieur. “Deze chique merrie heeft veel uitstraling en een actieve, ruime stap met goed lichaamsgebruik. In draf valt haar tact positief op, is ze ruim voldoende gedragen en zou het achterbeen iets meer kunnen buigen en ondertreden. Ze galoppeert met goede tact, ruimte en kan daarin goed schakelen.”

Luna G bevorderd

Voor graadverhoging kwam Luna G (Governor uit Willia-G ster sport-dres D-OC van Ferro) van fokker A.M.C. van Gilst uit Oud-Beijerland naar Oosteind en zij werd dankzij het sportpredicaat (Z2+2) direct elite. “Dit is een merrie met veel uitstraling, een sprekend hoofd en mooie voorhand. Ze heeft een sterke bovenlijn en hard fundament. Zij had eerder het sterpredicaat toegekend gekregen met 75 punten voor exterieur en dit hebben we verhoogd naar 80 punten”, aldus Bart Bax.

Bron: KWPN