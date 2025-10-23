Gelderse hengst Raffael K verkocht als menpaard

De Gelderse hengst Raffael K is verkocht aan Alfons Engbers, die de opvallende donkere vos gaat klaarmaken voor de internationale mensport. De Alexandro P-zoon stal deze zomer de show op het WK tweespannen in Beekbergen, waar hij werd getoond in een showblok.

KWPN Door

De door G. Kamphorst uit Zwartebroek gefokte Raffael K (Alexandro P x Heliotroop) viel als jaarling al op door zijn expressieve manier van bewegen. Voormalig eigenaar Johan van Veluw vertelt: “We wilden Raffael K destijds al graag kopen vanwege zijn enorme potentie voor de mensport, maar de fokker wilde hem nog klaarmaken voor de KWPN Stallion Show. Uiteindelijk hadden Kim de Groot en ik hem samen met de fokker.”

Definitief goedgekeurd

Begin dit jaar hebben De Groot en Van Veluw de zoon van Alexandro P volledig overgenomen van de fokker. Vervolgens is de hengst ter voorbereiding op zijn aangespannen verrichting bij Henk Hammers in training gegaan. Daarna werd Raffael K door Marcel van Bruggen verder begeleid voor de dekdienst en hengstenshows.

Raffael K werd hij 2025 definitief goedgekeurd bij het KWPN. De hengst viel in het verrichtingsonderzoek op met zijn werklust, sterke achterbeengebruik en correcte, Gelders getypeerde exterieur. Ook in het terrein en aangespannen liet hij zich zien als een betrouwbaar en wendbaar paard met veel concentratie op zijn menner.

Show WK Tweespannen

Een van de hoogtepunten voor Johan was de opening van het WK Tweespan in Beekbergen, waar Raffael K aan de lange lijnen werd voorgesteld en veel indruk maakte op het publiek. “Dat optreden in Beekbergen was echt een bijzonder moment”, vertelt Johan. “Hij liet zich geweldig zien en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot zijn verkoop.”

Volgens Johan is Raffael K niet alleen opvallend in beweging, maar ook een paard met een uitzonderlijk karakter: “Het is een ontzettend lief en werkwillig paard. Hij doet altijd zijn best en zet zichzelf op voor het publiek. Tijdens de hengstenshows zie je dat hij geniet van de aandacht, hij wil het goed doen. Zo’n bijzonder paard krijg je niet snel meer. Het is fijn dat hij in Nederland blijft. Zo kunnen we hem blijven volgen in de sport”, besluit Van Veluw.

Bron: KWPN