IBOP Limburg: Eldorado van de Zeshoek en Just Wimphof leveren topscoorders

Bij de IBOP vandaag in het Limburgse Reuver werden drie spring- en 12 dressuurmerries voorgesteld. Alle springmerries slaagden en van de dressuurpaarden waren dat er acht. Uitschieters van de dag waren Phelita O (Eldorado van de Zeshoek x Heartbreaker) en Papaya (Just Wimphof x Desperado). Beide vijfjarigen scoorden 85,5 punten.

Henk Dirksen keurde de merries samen met Henk van den Broek (springen) en Luuk Smetsers (dressuur). Een 9 voor rijdbaarheid en 8,5’en voor alle andere springonderdelen bracht Phelita O (Eldorado van de Zeshoek uit Zelita O elite IBOP-spr prest PROK) van fokker P. Oosterbosch uit Wintelre op 85,5 punten. “Een merrie die gelijk al opvalt vanwege haar goede balans, en daardoor zeer goed te rijden is. Ze springt met veel afdruk, een heel goed beentechniek en ze beschikt over veel atletisch vermogen. Daarbij maakt ze ook de sprong achter heel goed af: zeker een talent voor de toekomst”, licht Henk Dirken toe over deze merrie die nu direct elite werd. Haar moeder Zelita O bracht al zes internationaal springende nakomelingen, waaronder Phelita O’s volle zus Halita HB, waarmee Petronella Andersson meerdere topklasseringen behaalde op 1.60m-niveau.

CK-kampioene Papaya

De NMK-merrie Papaya (Just Wimphof uit Juranja elite IBOP-dres sport-dres pref D-OC van Desperado) van fokker familie Andeweg uit Randwijk kreeg eveneens een 9 voor haar rijdbaarheid, naast 8,5’en voor alle andere onderdelen. Als driejarige werd deze merrie al uitgeroepen tot CK-kampioene in Brabant en nu toonde ze onder het zadel evenmin twijfel over haar talent te laten bestaan. “Ze werd heel goed voorgesteld door Jordy Andeweg en staat goed aan de hulpen. Papaya heeft veel souplesse, veel lichaamsgebruik en goede buiging in de gewrichten. Ze beweegt bergopwaarts en laat zien een heel compleet dressuurpaard te zijn.”

Rizelle

Daarnaast slaagde de vierjarige Rizelle (For Romance uit Izelle elite EPTM-dres sport-dres PROK van Everdale, fokker J.J.M. van den Broek uit Hilvarenbeek) van S.R. van Rongen uit Zwaag met 81 punten. “Deze merrie komt uit de lijn van Dolly en beschikt over drie goede basisgangen. Ze stapt heel goed, met ruimte en tact. In zowel draf als galop valt haar goede achterbeengebruik, balans en gedragenheid op.”

Graadverhoging

Na afloop van de IBOP kwam de sportmerrie Nola Mara (Ferdeaux uit Ziamara elite sport-dres prest D-OC van San Remo) van fokkers W. en D. van de Veerdonk uit Berlicum naar Reuver voor graadverhoging. Deze ZZ-Licht-merrie werd bevorderd tot keurmerrie. “Nola Mara was eerder al op de thuiskeuring met 75 punten voor exterieur verklaard en kon nu, in combinatie met haar sportstand, keur verklaard worden. Het is een goed ontwikkelde, goed bespierde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat.”

Bron: KWPN