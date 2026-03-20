IBOP Velddriel: NMK-merrie Soraya Esther VSN uitschieter met 90,5 punten

De IBOP in Velddriel kende vandaag een grote uitschieter in de NMK-merrie Soraya Esther SVN (v. Bonds) uit de fokkerij van Ruud van Nobelen. Ze kreeg een 9,5 voor rijd- & bewerkbaarheid en 9’s voor alle overige onderdelen, goed voor een indrukwekkend totaal van 90,5 punten. Wim Versteeg en Margot Kostelijk beoordeelden 17 dressuurmerries, waarvan er 12 slaagden. Drie van deze merries behaalden een score van minimaal 80 punten.

Op de stamboekkeuring in Houten overtuigde Soraya Esther SVN (Bonds uit Kehinde Esther VSN elite IBOP-dres sport-dres PROK D-OC van De Niro) van fokker Stal van Nobelen afgelopen jaar al door met 90 punten voor haar draf uit te komen op 80/85, waarmee ze op de CK als kampioene een uitnodiging verdiende voor de Nationale Merriekeuring. In Velddriel deed ze er onder het zadel nog een schepje bovenop en werd nu elite.

‘Zeer goede beentechniek’

“Soraya Esther SVN is niet de grootste merrie, maar maakt zich duidelijk groot in beweging. Ze liet een zeer goede verrichting zien en werd keurig voorgesteld. Ze stapt ruim, gelaten, los door het lichaam, met goede tact en overstap. Ze draaft met een zeer goede beentechniek, met veel lichaamsgebruik, goede gedragenheid en een zeer elegante bewegingsafloop in het voorbeen. Haar galop heeft zeer goede houding en balans, en het is een zeer sympathieke merrie. Het is een merrie waar voor de toekomst veel verwacht van mag worden”, is Wim Versteeg enthousiast.

Moeder Kehinde Esther SVN presteert in de Lichte Tour en is een halfzus van onder andere het Olympische dressuurpaard Brother de Jeu en de internationale Grand Prix-paarden Asther de Jeu, Zafriq de Jeu en Esther SVN.

Elitemerries

Ook heel getalenteerd bleek de met 81 punten geslaagde S’Il Vous Plait (For Romance uit Flipflop van Floriscount) van fokker Familie Van der Oord uit Schoorl. Deze uit de volle zus van Ferguson gefokte merrie werd daarmee elite. “Deze merrie werd keurig voorgesteld en heeft een aansprekend front. Ze heeft een goede stap, met ruimte en voldoende lichaamsgebruik. Ze draaft met goede beentechniek, daarin brengt ze haar achterbeen goed onder en heeft ze goede gedragenheid. In galop is het beeld bergop en heeft ze goede balans.”

Op precies 80 punten kwam Sizzylou MTH (Ziyech uit Lobilou MTH elite IBOP-dres pref PROK D-OC van Governor) van fokkers M. Tanger uit Kampen en J.L.C. Robat uit Kampen uit. “Mooi detail is dat ook haar volle zus, de even oude Scoobylou MTH, kon slagen vandaag. Sizzylou MTH heeft een actieve stap met daarin ruim voldoende ruimte en lichaamsgebruik. Ze draaft lichtvoetig, gaat daarin goed gedragen en heeft een aansprekende beentechniek. Haar galop is ruim, lichtvoetig en bergop. Verder maakte ze een goede indruk met haar souplesse, lichaamsgebruik en natuurlijke houding.” Deze vierjarige merrie werd door het slagen voor de IBOP eveneens elite.

Bron: KWPN