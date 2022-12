Insider VDL, Van Gogh en Vittorio leveren toppers IBOP Tolbert

Uit een totaal van 16 paarden slaagden er vandaag 15 voor de IBOP in Tolbert. Drie daarvan kwamen tot het mooie totaal van 80 punten. Dat zijn NMK-merrie Opyrusa H (v. Insider VDL), Oleane (v. Van Gogh) en Milan CH (v. Vittorio).

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde de paarden samen met Stan Creemers. Drie paarden kwamen uit op 80 punten, waaronder de NMK-merrie Opyrusa H (Insider VDL uit Hipyrusa H keur IBOP-spr pref van Baltic VDL) van Anne Jan Hazenberg uit Opende, die daarmee direct keur werd. “Dit is een functioneel maar iets op de voorhand bewegende merrie die met goede afdruk en ruim voldoende ruimte galoppeert. Ze springt telkens goed met het lichaam naar boven, toont zich heel voorzichtig en maakt de sprong achter heel goed af”, licht Wim Versteeg toe.

Oleane

Op hetzelfde puntentotaal kwam de driejarige Oleane (Van Gogh uit Oleane B pref prest PROK van Celano) van fokker J.B.M. Schrijver uit Dalfsen uit. Deze volle zus van het Grand Prix-springpaard Fabio van Gonzalo Azcarraga werd daarmee keur. “Deze merrie heeft een ruime, voldoende gedragen galop. Ze springt met goede reflexen, goed met het lichaam naar boven en naarmate het hoger werd begon ze met steeds meer macht te springen. Ze toont zich voorzichtig, is nog wat wisselend in het voorbeen en maakt achter de sprong telkens goed af.”

Milan CH

Tot slot de vijfjarige ruin Milan CH (Vittorio uit Diekata elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Ginus) van fokker C.S.B. Hoop uit Apeldoorn, die met zijn score van 80 punten meetellend gaat zijn voor het prestatiepredicaat van zijn moeder. “Dit is een makkelijk, functioneel bewegende ruin die goed changeert in galop en fijn te rijden is. Hij springt met veel overzicht, is attent en springt met goed lichaamsgebruik en atletisch vermogen.” Aansluitend werd deze Vittorio-zoon met 75 punten voor exterieur ster verklaard, waarmee hij kan bijdragen aan het preferentschap van zijn moeder.

Bron: KWPN